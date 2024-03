La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido a la ciudadanía vasca ha pedido al Gobierno Vasco que acabe con la interinidad de los funcionarios, y ha llamado a la ciudadanía de Euskadi a votar el próximo 21 de abril contra la «privatización y precarización» de servicios públicos.

Díaz ha participado ha arropado en un acto celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao a la candidata a lehendakari de la coalición Sumar en Euskadi, Alba García, que ha censurado que en Euskadi «empresas y fondos buitre se estén haciendo de oro a costa del cuidado de los mayores».

También han intervenido en el evento, titulado 'Ampliando lo público con políticas feministas', la portavoz de Sumar en el Congreso, Aina Vidal; la portavoz de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI, Elizabeth Duval; la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, la eurodiputada María Eugenia Palop, y la candidata de Ezker Anitza-IU al Parlamento Vasco Lorena Vicioso.

En su discurso, Yolanda Díaz ha emplazado a la ciudadanía vasca a ir a votar para que García «saque un resultado extraordinario» el próximo 21 de abril en las elecciones al Parlamento vasco con el fin de lograr «más derechos y cambiar la vida pública de Euskadi». «Queremos más, queremos políticas públicas diferentes, escuelas públicas y servicios públicos no privatizados», ha afirmado.

Díaz ha abogado, además, por que los trabajadores públicos vascos abandonen la interinidad. «No queremos personal sanitario precario en los servicios vascos de salud, no queremos profesores interinos y, por tanto, precarios en Euskadi», ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que Sumar pretende acabar con las «insoportables cifras de precariedad de la administración pública vasca», igual que desde el Gobierno de Estado se ha luchado contra el trabajo precario a través de la reforma laboral.

«Vamos a estar aquí porque tenemos un proyecto de vida, porque tenemos alternativa y porque tenemos alegría para decirle a la gente vasca que queremos más, que hay posibilidad de gobernar de otra manera para la mayoría social», ha asegurado.

Tras apuntar que «es el tiempo de los cuidados» porque es «la revolución pendiente», ha criticado «la privatización de los servicios que tienen que ver con los cuidados» en la Comunidad Autónoma Vasca.

Según ha asegurado, esto solo favorece que las empresas «obtengan suculentos beneficios» en detrimento de las trabajadoras y, sobre todo, contribuye a que «se empobrezca el servicio público, que es fundamental para las personas». Por ello, ha instado a «alzar la mirada y defender una política pública de cuidados, y avanzar en políticas que acaben o reduzcan la desigualdad».

Críticas al modelo pnv-pse

Por su parte, la candidata de Sumar a la lehendakaritza, Alba García, ha invitado a la ciudadanía vasca a participar en el conjunto de actividades del 8M, y ha destacado la apuesta de la coalición por la defensa de un sistema público de cuidados, en contraposición al modelo actual defendido por el PNV y PSE, «basado en la privatización».

Alba García ha reprobado a jeltzales y socialistas que «hayan dejado los cuidados en manos de las empresas, también en manos de fondos de inversión extranjeros, y compren residencias de mayores para especular, para hacer negocios» en una clara «apuesta por la desigualdad».

En su opinión, esta privatización y «especulación con los cuidados, acaba traduciéndose en que cuida más quien está en peor posición social y económica». «En definitiva, cuidamos más las mujeres», ha enfatizado.

García ha criticado que en Euskadi PNV y PSE-EE lleven 40 años gobernando y no hayan «querido escuchar a las mujeres». «En Euskadi faltan políticas feministas. No podemos aceptar que en Bilbao 240 personas usuarias del Servicio de Atención a Domicilio se hayan tenido que dar de baja por no poder hacer frente a su coste, que se ha triplicado, llegando a costar en algunos casos 1.300 euros», ha denunciado.

En esa misma línea, ha lamentado que «empresas y fondos buitre se estén haciendo de oro a costa del cuidado de nuestros mayores». «Euskadi es el lugar de Europa con mas más escuelas concertadas y el 96% de los abortos se están derivando a clínicas privadas», ha reprochado.