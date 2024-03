Bilbao basque FEST ha programado cerca de 200 actividades en su mayoría gratuitas del 27 al 31 de marzo en una treintena de espacios de la Villa. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao durante la Semana Santa en la ciudad, propone exhibiciones de danza tradicional y contemporánea, conciertos, teatro de calle, sesiones de cine y monólogos cómicos, entre otros planes.

Según ha informado el consistorio, el cartel musical de Bilbao basque FEST reúne prácticamente todos los géneros, ritmos y estilos: folk, rock, pop, jazz, música electrónica, punk, sones tradicionales vascos..., con más de una veintena de conciertos gratuitos con un marcado protagonismo femenino.

El grupo Kuttune protagonizará la apertura del festival el miércoles 27 de marzo a las 19.00 horas en Azkuna Zentroa, enclave que acogerá a diario conciertos de folk. Encabezada por la percusionista de Artziniega Nerea Quincoces, esta banda combina ritmos vascos con música cubana y africana, así como toques de jazz. Al día siguiente, jueves 28 de marzo a la misma hora, la Banda Municipal de Txistularis ofrecerá un concierto en el que participarán dos txistus, dos silbotes, un atabal, un acordeón, txalaparta, tres parejas de dantzaris de Oinkari y cuatro gigantes.

El viernes 29 de marzo será el turno de Sarrabete, liderado por la vocalista Leire Etxezarreta, que recupera y da visibilidad a un instrumento casi olvidado en el folklore vasco, la zanfona. Su repertorio aúna folk tradicional y nuevos sonidos. Amaterra, que combina las voces de Laida Domínguez y Miren Valverde, cerrará esta sección el sábado 30 con su propuesta de sonidos delicados, casi oníricos, que proponen reconectar con la naturaleza.

El Kiosko del Arenal amplía su programación con el concierto de Eider Sáez, ex líder de N'gen, que presentará su primer trabajo en solitario el viernes 29 de marzo a las 20.30 horas y la verbena nocturna de la mano de Kresala, el sábado 30 a la misma hora.

Bilbao basque FEST extiende su propuesta con conciertos diarios en locales como la Sala Azkena y Rocket con la sección 'Taberna Live Music', donde artistas como Triple Zero, Iñigo Puertas, Norman Bates y Chulería, joder! ofrecerán su música en directo y animarán al público a corear sus temas de estilos como el rock, punk, jazz o rap.

Por otro lado, el festival ofrecerá la oportunidad de disfrutar de dos títulos que han sido reconocidos a nivel estatal e internacional. En los últimos Premios Goya «20.000 especies de abejas», de Estíbaliz Urresola, consiguió tres estatuillas a la mejor dirección novel, mejor actriz de reparto y mejor guión original y «To bird or not to bird», de Martín Romero, fue distinguido como el mejor cortometraje de animación.

La Sala BBK acogerá la proyección del corto al que seguirá la 'ópera prima' de la directora alavesa, cuya protagonista, la pequeña Sofía Otero, obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Berlín.

Danza contemporánea y tradicional

La Plaza de la Convivencia será escenario de las coreografías de las compañías Aukeran y Salbatzaile Dantza Taldea. La primera presentará 'Aiurri' (viernes 29 de marzo a las 18.30 horas), un espectáculo que explora la necesidad de movimiento del ser humano. La histórica agrupación Salbatzaile (jueves 28 de marzo a las 18.30 horas), por su parte, desplegará «sus animados bailes, fuertemente arraigados en la cultura popular vasca».

La Plaza del Gas acogerá además el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 a partir de las 19.00 horas varias romerías de la mano de Ortzadar, Jira Musika y Ziortza eta Leire. En el Muelle del Arenal se celebrará por primera vez el domingo 31 de marzo a las 13.00 horas un Dantza Plazan, en el que el profesorado enseñará los pasos al grupo de participantes. Artxanda, un clásico enclave festivo, acogerá también el domingo a partir de las 12.00 horas un taller de euskal dantza, al que seguirá una romería de la mano de Gaztedi (a partir de las 12.45 horas).

Monólogos en bilborock y teatro de calle en ripa

En Bilborock el popular Jon Plazaola abrirá el jueves 28 de marzo a las 20.00 horas el ciclo 'Humor and Basque' con «Tu Tum Platz», una vuelta a sus orígenes como humorista. Al día siguiente a la misma hora Bocabeats Comedia, el dúo formado por Iván Pérez y Aitor Vidaurreta, presentará la obra de improvisación «Tirando del carro». El sábado 30 cerrará la sección la reconocida monologuista Aroa Berrozpe y su «Mejor será reírnos», que repasará diferentes episodios de su vida con picardía y mucha ironía.

El teatro de calle con 'sello vasco' se concentrará en el Muelle de Ripa, que amplía su cartel. El jueves 28 de marzo a las 18.00 horas la compañía Goitibera estrenará «Yijaaa!!!», un espectáculo que relata la última hazaña del ilustre aventurero Arístides Smith y su fiel ayudante Giovanni Cannoli: ¡la escalada y posterior salto en caída libre desde la cumbre más alta del mundo!.

El viernes 29 a la misma hora el público podrá disfrutar de «Soy la bomba», de Bea Larrañaga, quien planea «una revolución muy dulce» basada en las bombas de Chantilly que elabora en su pastelería Ttkun. Al día siguiente, niMú ofrecerá su «Jacuzzi» para dar respuesta a «una cuestión a priori inocente: ¿Hacia dónde viajan las burbujas?».

CONCIERTO POÉTICO, DJ's y ANIMACIÓN MUSICAL EN LAS CALLES

El Museo de Reproducciones de Bilbao acogerá el jueves 28 de marzo a las 12.00 horas «Huesos», proyecto firmado por Manu Gaigne y Puy Barral que combina música y poesía buscando la interacción con el público.

Las calles de la Villa también se inundarán de funk y rock con la animación musical de Rock'n Brass, Basque Brass Band y Funky Brass, que alternarán sones populares con «explosivos» ritmos de instrumentos de viento por el Casco Viejo y Marzana.