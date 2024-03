Pirotecnia Dragón, de la localidad alicantina de Villena, ha conquistado este martes al público congregado en la plaza del Ayuntamiento de València para presenciar la quinta 'mascletà' del programa oficial de las Fallas 2024 con un disparo innovador lleno de fuerza y ritmo constante que ha culminado con un intenso final.

Este montaje ha logrado captar a los asistentes desde el inicio por su gran potencia y los ha mantenido atentos y pendientes de lo que iba ofreciendo a lo largo de los cinco minutos que ha durado. El espectáculo, que se ha repartido desde su comienzo por toda la plaza, ha comenzado con fuertes golpes que no han dejado de sonar durante su desarrollo y que se ha ido completando con salidas que desde el centro han llenado el enclave de luz y color.

«Hemos dicho: vamos a tirar esto así que nadie lo hace y a ver qué tal nos sale», ha señalado el gerente de la pirotecnia, José María Enríquez, a los medios de comunicación tras el disparo, al tiempo que ha considerado que su propuesta «ha gustado mucho a la gente» y ha destacado que «toda la 'mascletà' se ha ofrecido »absolutamente desde toda la plaza".

«Los aéreos de acompañamiento iban desde toda la plaza, todo el rato y para que hubiera mucho nerviosismo y mucha atención para escuchar el sonido» sin que hubiera «marcaje y punto sino un pam, pam, pam, marcando con los grandes» golpes también, ha expuesto.

Enríquez se ha mostrado «muy tranquilo» y «muy contento» por el resultado de esta 'mascletà' y tras la «mucha tensión» que ha vivido durante la preparación, el montaje y el disparo por la responsabilidad que supone. «Parece que ha salido todo muy bien. La gente está muy agradecida», ha indicado.

Este profesional ha explicado que con el disparo que ha ofrecido este martes ha logrado «saltar el obstáculo» y quitarse la «espinita» que tenía desde el año pasado cuando el montaje que había diseñado no salió al completo como tenía previsto.

«Se quedaron fuegos que había programado. La 'mascletà' corrió más y no podíamos pararlo. Cuando estábamos quemando no podíamos parar el terremoto hasta que aquello acabara. Teníamos que seguir», ha comentado, a la vez que ha destacado que este año él y su equipo se han centrado «mucho en la manera de disparar, para que fuera sin paradas».

Asimismo, el pirotécnico ha concretado que el montaje era «el del año pasado», para demostrar cómo puede quedar sin ningún contratiempo aunque ha matizado que en esta ocasión se han incluido «unos toques nuevos, como el del comienzo terrestre o el final con esos golpes tan fuertes». «Era complicadita», ha apostillado.

José María Enríquez ha detallado que el montaje de este 5 de marzo, con 137 kilos de pólvora, «ha empezado con veinte segundos solamente» de parte «terrestre» y «con chorros roncadores que se utilizan en los 'correfocs'», de modo que se ha logrado «mucho ruido».

Igualmente, ha añadido que esto ha estado acompañado de truenos en digital y de un final «hermético», fuerte y prolongado. «Podría haber sido un poquitín más pausado pero como veía que me el disparo me acompañaba y que si mandaba una orden el fuego iba a más y no se quedaba igual. Y he dicho, adelante», ha narrado. «Se ha hecho con mucha ilusión, para que la gente aplauda», ha resaltado. Este es el cuarto año que Pirotecnia Dragón dispara una 'mascletà' del calendario oficial de las Fallas.

Invitados

Entre los invitados que han acudido al balcón del Ayuntamiento de València para disfrutar del disparo de este martes estaban, junto a las Falleras Mayores de este años, María Estela Arlandis y Marina García, sus respectivas cortes de honor y las autoridades municipales los vecinos de València que han resultado agraciados en el sorteo realizado por el Ayuntamiento para que cada diez ciudadanos y sus acompañantes puedan disfrutar de la 'mascletà' desde el edificio consistorial.

Asimismo, han estado presentes la secretaria autonómica de Universidades, María Esther Gómez; los directores generales de Universidades y Ciencia, José Antonio Pérez y Rafael Sebastián, respectivamente; la directora del Institut Superior de Ensenyances Artístiques (ISEACV), Francisca Blanch; y el director general de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), Javier Oliver.

También han sido invitados el equipo directivo y los jugadores del Valencia Basket masculino; el piloto de motociclismo, Carlos Tatay; la CEO de Cache Croche y diseñadora, Alba García; el presidente de la Fundación Iberdrola España, Fernando García Sánchez; el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana, y el responsable de las áreas de Arte-Cultura y Biodiversidad, Antonio Collada; así como el delegado institucional de Iberdrola Comunitat Valenciana, Ibán Molina.

También han acudido al balcón municipal representantes de las bandas de música participantes en el CIBM 2024 y miembros del Comité Organizador y de la Asociación Palacios de Congresos.

Como representantes del mundo fallero han asistido miembros de las comisiones falleras de Maestro Bellver-Mariano Ribera; Padre Alegre-Enrique Navarro; Ribera-Convento Santa Clara; Málaga-Dr. Montoro; José María Haro-Poeta Mas y Ros y en representación de pueblos de la Comunitat, las Juntas Locales Falleras de Cullera, Dénia, Elda, Foios y Gandia.

Atendidos por cruz roja

En la quinta 'mascletà' de las Fallas 2024 han sido atendidas por efectivos de Cruz Roja un total de 14 personas, la mayoría de ellas por lipotimias.

En concreto, los medios de esta entidad han asistido a nueve mujeres por lipotimias, a un hombre por quemaduras; a otras dos personas --un hombre y una mujer--, por traumatismos; y a otros dos --también un hombre y una mujer--, por patologías cardiacas

Cruz Roja ha movilizado para el disparo de este lunes dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, tres vehículos de transporte, y uno de coordinación. Además, ha contado con tres postas sanitarias. En total, han trabajado 57 miembros de este entidad: 14 técnicos en emergencias sanitarias (TES), cuatro enfermeros, un médico, 35 socorristas y tres coordinadores.