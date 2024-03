El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentará una declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la que se reitera con firmeza en la defensa de los derechos y libertades de la mujer y el compromiso en la lucha contra la violencia machista.

El portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento, Alfonso Gómez, ha explicado que el texto se trasladará a la Junta de Portavoces para buscar el consenso de todos los grupos, que permita que se apruebe y llevarla al pleno municipal de este mes de marzo.

En rueda de prensa, el concejal ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza «ha sido un firme defensor y garante de los derechos» de sus ciudadanos en la igualdad, inclusión socioeconómica y laboral, además de mejorar la calidad de vida y servicios.

No obstante, ha lamentado que en los últimos años se ha producido una «deriva que preocupa» porque son más de cuatro años sin poder aprobar una declaración institucional el 8M en el Ayuntamiento de Zaragoza, no solo para condenar la «lacra» de la violencia machista, sino para «defender otros derechos inalienables», como la igualdad para acceder a cualquier estudio, poder empoderarse y acceder a carreras profesionales, y tener los mismos derechos y oportunidades que cualquier hombre.

A su parecer, el Ayuntamiento de Zaragoza se ve en una situación de «grave amenaza» para la defensa de estos derechos porque el Gobierno de la ciudad que lidera la alcaldesa, Natalia Chueca, es «rehén del grupo de VOX, que niega la violencia machista, no reconoce la igualdad de derechos y se carga la cooperación que era una herramienta que en otros países menos desarrollados sirve para que las mujeres y niñas tuvieran acceso a información y aprendizaje para ascender en la escala social».

Tras subrayar que desde el PSOE asisten «con enorme preocupación a esta situación», ha comentado que la actitud de la «extrema derecha española no es compartida por toda la extrema derecha europea» al argumentar que en Francia, el partido Agrupación Nacional --antes Frente Nacional-- que lidera Marine Le Pen ha reconocido el aborto como un derecho constitucional de las mujeres lo que «revela que no todos los partidos de ultraderecha son iguales y sitúa a VOX como el más retrógrado dentro de los partidos de extrema derecha en Europa, más que los italianos y alemanes».

Alfonso Gómez ha abundado en que esta diferencia de criterios preocupa al PSOE por la «influencia de este grupo», en alusión a VOX, en las acciones de Gobierno de Zaragoza que «no solo atañe a medidas del presupuesto que cercena derechos y libertades cargándose la cooperación al desarrollo y negando la violencia machista, sino que imbuye de su espíritu el pensamiento crítico que se había visto en los gobiernos de Rudi o Atarés».

Libertades y derechos

«Creíamos --ha dicho-- que había un consenso en este país en reconocer que la igualdad de género y de oportunidades no se discutía y no veíamos posible no solo dejar de avanzar, sino un retroceso».

Gómez ha confiado en que «esta vez sí, el sentido común y la receptividad de Chueca permita» que la declaración institucional salga adelante, «como ha sido históricamente por unanimidad y el consenso de todas las partes», pero ha reconocido que tiene «serias dudas».

Sobre el contenido del texto ha contado que es «muy similar» al de otros años porque los problemas «siguen siendo los mismos, quizá agravados por la deriva ideológica de algunos partidos que han contagiado de forma nefasta al PP».

Al final, ha resumido, se trata de hablar de libertades y derechos y «no de ideología conservadora que más parece del siglo XIX que del XXI» que, a su entender, «está presente en el Ayuntamiento y condiciona la vida política, la calidad de vida y los derechos y libertades».

Lo ideal, ha reconocido, es que salga por unanimidad porque el Ayuntamiento «no puede se ajeno y no puede ir en contra de las políticas de igualdad», pero en el caso de que no tenga el apoyo de todos los grupos ha anunciado que el PSOE estudiará llevar una iniciativa al pleno porque es una lucha «nuclear», no solo porque afecta a más de 50% de la población de Zaragoza y del mundo, sino «porque es un derecho absolutamente irrenunciable».

«Los socialdemócratas --ha subrayado-- abogamos por la igualdad entre hombres y mujeres, entre unos pueblos y otros somos universalistas e internacionalistas y nunca vamos a cejar en esa lucha por mejorar calidad de vida de los ciudadanos y, en este caso, de los zaragozanos».

La declaración institucional

El texto recoge que en consonancia con el lema propuesto por las Naciones Unidas para este año, «Invertir En Mujeres: Acelerar el proceso», se subraya la «imperiosa necesidad» de fortalecer económicamente a las mujeres, considerándolo como un paso «esencial» hacia la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la construcción de una sociedad justa.

Es «innegable» que la violencia de género persiste como un «desafío estructural» que exige la acción coordinada de todas las administraciones, incluyendo las locales.

«Creemos firmemente --añade el texto-- que respaldar a las mujeres va más allá de una mera decisión ideológica o política; es un imperativo ético y moral, una cuestión de derechos humanos que requiere poner fin a la pobreza y a la desigualdad tanto económica como social, promoviendo partidas presupuestarias que financien políticas transformadoras para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres».

A pesar de los avances logrados, las mujeres se enfrentan aún considerables obstáculos para lograr una participación equitativa en la economía y en la sociedad, reza la declaración institucional que recoge que la «falta de acceso igualitario» a la educación, alfabetización, oportunidades de empleo, servicios financieros o al liderazgo empresarial, a nivel global, «persisten como grandes desafíos» en la consecución de la igualdad de género.

El Ayuntamiento de Zaragoza asume el compromiso «ineludible» de garantizar que las mujeres y las niñas gocen de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar sus habilidades, fortaleciendo sus capacidades para el aprendizaje y el liderazgo.

«Consideramos del mismo modo imprescindible --indica el texto-- enfrentar los discursos negacionistas y trabajar incansablemente para erradicar cualquier forma de violencia de género y discriminación machista que pervivan en nuestra sociedad».

En este 8 de marzo, el Ayuntamiento de Zaragoza --según recoge la declaración institucional-- reitera el compromiso con la creación de un entorno «propicio para el empoderamiento económico» de las mujeres, «buscando activamente» contribuir a la construcción de una sociedad más sostenible, justa, igualitaria y libre de violencia, alineándolos de manera decidida con las «políticas publicas que abogan por la erradicación de la violencia machista y la promoción decidida de la igualdad de género».