Caballero (PSPV) apoya a Ábalos y discrepa de la actuación del PSOE: "Hemos sucumbido a la trampa del PP"

La diputada del PSPV en Les Corts Mercedes Caballero muestra su respaldo a la decisión del exministro José Luis Ábalos de «no salir de la vida pública por la puerta de atrás como si fuera un corrupto» y discrepa de la actuación del PSOE: «Me parece que hemos sucumbido a la trampa del PP».

Así se pronuncia Caballero, exlíder del PSPV en la provincia de Valencia y representante del sector 'abalista' en la Comunitat Valenciana, un día después de que Ábalos decidira pasar al Grupo Mixto del Congreso y no acatar el ultimátum de Ferraz de entregar el acta por su responsabilidad política en el 'caso Koldo', en el que está implicado su exasesor por presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.

«No estoy de acuerdo con la decisión de mi partido, me parece que hemos sucumbido a la trampa del PP que, siendo el único partido sentenciado por corrupción, pretende darnos lecciones», manifiesta en declaraciones remitidas a Europa Press.

En cualquier caso, Caballero remarca que respeta la decisión de la Ejecutiva del PSOE --«las decisiones, aunque no me gusten, las acato»-- y traslada su apoyo a «la decisión de José Luis de no salir de la vida pública por la puerta de atrás como si fuera un corrupto».

Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y diputado por Valencia, ha acusado este miércoles a su partido de sucumbir al «populismo justiciero» para aparentar que no es como el PP. Además, ha afirmado que no teme que su exasesor pueda contar algo que le involucre en la causa judicial.