Espadas llama a los andaluces a "abrir los ojos" ante el "cambio de modelo drástico" que promueve Moreno en la sanidad

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha llamado este lunes a los andaluces a que «abran los ojos» ante el cambio de «modelo» de la sanidad que «de manera drástica» está aplicando el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en la sanidad de Andalucía, pasando de un sistema público «fuerte a una sanidad pública deteriorada y mediocre que trasvasa pacientes a la privada con recursos públicos, y además a dedo, sin concurso».

Así lo ha denunciado el líder del PSOE-A en una atención a medios junto al secretario provincial del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, en una concentración ante el Hospital Virgen Macarena de la capital andaluza en defensa de la sanidad pública, en el marco de una iniciativa organizada este lunes por la formación socialista en las provincias andaluzas.

Juan Espadas ha criticado que, la semana pasada, el Consejo de Gobierno andaluz acordó «adjudicar más de 120 millones de euros sin publicidad y a quien el señor Moreno Bonilla considerara diciendo que es para reducir las listas de espera que superan con mucho las garantías legales» en la sanidad andaluza.

El secretario general del PSOE-A ha justificado estas movilizaciones por la sanidad dos días antes de la celebración del Día de Andalucía desde la premisa de que esa jornada del 28 de febrero, que «debe ser siempre un día de celebración por lo que hemos hecho y lo que hemos construido entre todas y todos, tiene que ser también un día en el que evaluemos» al presidente de la Junta y «su liderazgo en propaganda, en marketing, pero no en resolver los problemas de los andaluces».

En esa línea, Juan Espadas ha remarcado que, con estas movilizaciones, el PSOE-A quería este lunes «poner voz» y «dar visibilidad a uno de los problemas sin duda más importantes que tiene Andalucía en este momento», vinculado a la sanidad y a sus listas de espera.

Listas de espera

Al respecto, el líder socialista ha remarcado que las listas de espera en Andalucía «superan el millón» de personas, y tienen detrás de sí «historias individuales de pesar y, sobre todo de tristeza por el tiempo que se tarda en atenderles, y en muchos casos porque el diagnóstico pueda llegar tarde a las posibilidades de resolver su problema de salud».

«Por tanto, estamos hablando de un tema muy grave y que hay que tratar con mucho cuidado, sabiendo en primer lugar el esfuerzo que hacen los profesionales sanitarios, sabiendo que tenemos una de las mejores sanidades de nuestro país, pero que está a costa del esfuerzo, del sacrificio y muchas veces de la explotación de muchos trabajadores del sector sanitario que no pueden más, que ya en la pandemia demostraron su capacidad y su fortaleza, pero que esperaban después de la pandemia que fuéramos mucho más responsables con los recursos que se invierten en sanidad, con la gestión de los mismos para que efectivamente consiguiéramos una salud y una sanidad pública de mejor calidad», ha subrayado Juan Espadas.

El líder del PSOE-A ha aludido al respecto al reciente informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que «decía que el Gobierno andaluz de Moreno no había cumplido con esos profesionales» sanitarios, «ni siquiera pagándoles lo que se comprometió», según ha advertido Juan Espadas antes de agregar que «probablemente» esa «sea una de las razones por las que el PP no ha vuelto a depositar la confianza en la actual presidenta Cámara de Cuentas», Carmen Núñez, que «no renueva» al frente de dicho órgano de fiscalización, según ha recordado.

«Seguramente al señor Moreno Bonilla y al gobierno y a la consejera de Salud no les ha gustado el informe» de la Cámara de Cuentas que denuncia «sencillamente las vergüenzas de no haber cumplido con los profesionales que fueron capaces de sacarnos de esta situación tan difícil» de pandemia, según ha considerado Juan Espadas, para quien «eso demuestra también no sólo un talante y una sensibilidad», sino también que «no es posible que todo sea propaganda».

El líder socialista ha enfatizado que «no es posible que la celebración del 28 de febrero sencillamente» para el presidente de la Junta «sea decir que somos líderes en una sonrisa», y al respecto de la situación de la sanidad andaluza ha aseverado que «esto no es precisamente para reír», sino «para llorar».

Espadas ha añadido que los andaluces son «líderes en cada una de las cosas que no dependen de decisiones del Gobierno» de Moreno, mientras que «en todas las que dependen justamente de su gestión o del ejercicio de sus competencias, no somos líderes», sino que «somos furgón de cola».

«Y esto es lo grave» y lo que Moreno «tiene que hacerse mirar, que sus responsabilidades son para ejercerlas, y que donde se ve si tenemos un gobierno de verdad eficaz es en la gestión de la sanidad pública, de la educación o de la dependencia», ha continuado sosteniendo el secretario general del PSOE-A para poner de relieve que «esos tres elementos no sólo están peor, sino que se deterioran cada día» en Andalucía.

Ha añadido que «nos encontramos no simplemente ante problemas de gestión» o derivados de la «falta de profesionales sanitarios», sino que «nos encontramos ante un gobierno del Partido Popular que quiere cambiar el modelo de sanidad pública en Andalucía» como, según ha continuado Juan Espadas, lo ha hecho dicha formación en la Comunidad de Madrid.

El secretario general del PSOE-A ha denunciado además que el Gobierno del PP-A «quiere cambiar» el modelo de la sanidad andaluza «sin decirlo, transfiriendo recursos a la sanidad privada que necesita la pública», y al respecto ha aludido al caso de los «7.000 sanitarios» que «necesita» la sanidad pública en Andalucía que «siguen debatiéndose entre si van a poder seguir trabajando o no en la sanidad pública cada equis meses», y a quienes «recientemente se les acaba de renovar hasta el 31 de mayo».

Espadas ha remarcado que Moreno «prometió» darles a estos profesionales «estabilidad, luego les prometió contratos de un año, y ha acabado haciendo contratos de días o semanas», según ha criticado.