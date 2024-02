La portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado la permisividad del Gobierno andaluz «con más de un centenar de chalés y viviendas ilegales de los narcos» construidos en La Línea de la Concepción (Cádiz), dado que la ordenación del territorio --ha recordado-- es «competencia exclusiva suya». «Son desmanes, muchos de ellos, amparados por su ley del suelo: la Lista».

Así lo ha expresado la dirigente de Por Andalucía, este jueves, en el debate del Parlamento autonómico, en el que 'se ha colado' el tema del narcotráfico desde los primeros minutos de su intervención, al calificar de «inapropiadas» las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, acerca de las críticas al Gobierno por la falta de medios para combatir el narcotráfico a raíz del asesinato a los guardias civilles en Barbate tras ser embestidos por una lancha.

«Este miércoles hemos asistido a un debate lamentable, pero llevan ustedes muchos días haciendo una sobreactuación impropia. Es el presidente de un partido que tiene en Marbella a una alcaldesa cuyo patrimonio viene del narcotráfico», ha afirmado Nieto. Además, «tiene un jefe de filas --en clara alusión al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo-- al que conocemos por sus paseos en barco con un señor que, precisamente, no tenía piscifactoría en Galicia sino que se dedicaba al narcotráfico», ha aseverado antes de cuestionar de lleno el funcionamiento de la Administración andaluza.

El presidente andaluz, en su turno de intervención, le ha afeado esas declaraciones «Me cuesta trabajo encontrar qué motiva las palabras que acaba de pronunciar: comparando el asesinato cruel, absolutamente asimétrico en medios y recursos, con cuestiones políticas nada probadas, donde nadie tiene una sentencia firme, y viene a mezclar una cosa con la otra». En este sentido, «a mí me parece, sinceramente, que ese discurso no es nada apropiado para una dirigente de un grupo político como el suyo»,

En opinión de Moreno, «la única explicación lógica» se halla en el «nerviosismo», puesto que el pasado domingo «su grupo parlamentario, su matriz --Sumar-- y su líder, Yolanda Díaz, sacó cero diputados en Galicia». «Probablemente, esa desesperación electoral le lleva a hacer ese discurso desde el rencor, un discurso absurdo que no sintoniza con una mayoría social». De este modo, «no comprendo sus palabras ni la combinación que hace de ellas, ni que venga a agotar un tiempo precioso en este Parlamento a intentar difamar al principal partido en Andalucía».

Funcionamiento de la administración

En cuanto al funcionamiento de la Administración andaluza, mientras que Moreno ha esgrimido su apuesta por hacerla «mucho más fácil y más ágil» y ha esgrimido en ese sentido un paquete de simplificación administrativa «muy potente», la creación de una unidad aceleradora de proyectos, la aprobación de la Ley de Función Pública, y el impulso de oferta de empleo público, la dirigente de la formación de izquierdas ha asegurado que la Junta de Andalucía no funciona. «Esa mayoría social a la que apela, no recibe la respuesta adecuada ni en el tiempo oportuno por parte de su administración», le ha interpelado.

Nieto ha puesto como ejemplo lo sucedido con las pensiones no contributivas que tramita la Junta. «Hay miles de personas esperando durante más de un año para recibir una respuesta para poder cobrar la pensión». De este modo, «pasan más de nueve meses desde que una persona inicia el trámite hasta que la Junta graba su solicitud. Están en un limbo: son personas en los cajones».

Reproches mutuos acerca de la 'soberbia'

En este punto del debate, Nieto ha reprochado al presidente andaluz «su soberbia o incompetencia al respecto», al tiempo que ha aprovechado para recordar que ha puesto en riesgo un acuerdo que garantizaba mejoras a los agricultores y a los pueblos del entorno de Doñana. «Cuando presentó el decreto a Madrid fue, quizás, porque la respuesta que hubiera recibido de ellas hubiera sido bien diferente».

«Soberbia, incompetencia, mucha arrogancia y autoritarismo. Han llegado a afirmar que enmiendan 40 años de gobiernos anteriores con su cuarto decreto de simplificación, con un decreto en que tiene a su disposición la ciudadanía seis días o más de 600 páginas que toca, por cierto, 25 normas de su gobierno», ha subrayado Nieto.

En su réplica, Moreno ha destacado el «enfado» de Nieto, con un discurso este jueves «fuera de su modelo tradicional de intervención» y «un tanto faltona con este grupo y con mi persona». «No sé cuál es su modelo, solo defiende unos colores, y no son el verde y blanco, sino los de Díaz y Sánchez, dentro de la sumisión a una fuerza política, que es Sumar».

«Mire, soberbia es cuando no acepta la realidad. Le molesta que Andalucía avance, que haya una mayoría de andaluces que haya apostado por este gobierno. No lo puede soportar. Por eso se opone a la Ley Lista, no apoya los decretos de sequía, y ha dicho que nos va a llevar al Tribunal Constitucional y a la Comisión de Venecia para tumbar todas las iniciativas que este Parlamento intenta sacar adelante», ha concluido Moreno.