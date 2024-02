El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha señalado este lunes que están investigando posibles «irregularidades asistenciales» en los programas de cribado de cáncer de mama, de colon y de cérvix, lo considera que es «un producto clarísimo de la discordancia política que existía entre el gobierno del Botánico». «Esto es el paradigma del fracaso del mestizaje», ha afirmado.

Gómez, en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con los servicios de Inspección de la Generalitat para valorar el funcionamiento de programas y servicios, ha explicado que en el informe de situación que están realizando durante estos siete meses se han detectado retrasos de entre tres y cuatro años en la primera citación a entre 150.000 y 200.000 mujeres en el programa de detección precoz de cáncer, así como demoras de dos años para realizar las mamografías de seguimiento.

Además, había mil personas pendientes en mayo de 2022 en Castellón de ser citadas a una colonoscopia tras haberse detectado un test de sangre oculta y ha apuntado que «cuando cogieron las riendas» de la Conselleria «aún no se había hecho absolutamente nada» para iniciar el programa de prevención del cáncer de Cervix a pesar de que el Ministerio de Sanidad marcó en 2019 un plazo de cinco años para ponerlo en marcha.

Al respecto, el titular de Sanidad ha atribuido esta situación «al fracaso del mestizaje» del Botànic porque «la gestión de Salud Pública, la gestión de los programas lo hacía Compromís y la acción, la operatividad, los recursos los ponía la Dirección General de Asistencia que era el PSOE».

No obstante, ha señalado que en estos momentos no se plantea denunciar ante los Tribunales estas posibles «irregularidades», sino que su objetivo se centra ahora en «resolver los problemas sanitarios de cada uno de los 5 millones de valencianos». «Yo he venido aquí a innovar, no a hacer más de lo mismo, porque si hiciera más de lo mismo sería, aunque sea mínimamente, cómplice de lo que se hizo anteriormente y yo no quiero ser cómplice de nadie, porque yo no quiero ser prisionero del pasado sino pionero del futuro».