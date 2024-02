La Junta asegura que ya ha pagado más de la mitad del Bono Alquiler Joven y apunta a la "farragosa" norma del Estado

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha asegurado este lunes que el 71% de los expedientes del Bono Alquiler Joven están ya «resueltos» y «más de la mitad, abonados». El departamento que dirige Rocío Díaz ha confiado igualmente en «poder resolver todos los expedientes que faltan en muy corto plazo» de tiempo.

Fuentes de la Consejería han detallado a Europa Press que las «medidas de refuerzo que hemos adoptado para agilizar el proceso de concesión están dando sus frutos». Así, hasta la fecha, la Junta ha remarcado que están resueltos el 71,1% de los expedientes presentados y se han pagado más de la mitad. Esto significa que se han resuelto 8.105 expedientes (71,1%), de los que se han abonado casi 5.800 (50,8% del total).

«Estamos consiguiendo revertir las dificultades de la compleja tramitación que encontramos, y todo ello gracias a que hemos triplicado el número de personas que están tramitando el bono, sin ayuda alguna del Estado en este sentido», han advertido las citadas fuentes. En este punto, la Junta ha apuntado como «único boicot al Bono Alquiler Joven, a diferencia de lo que dice ahora el PSOE andaluz, las numerosas trabas que nos ha puesto el Gobierno de España en el camino, con una norma farragosa que ha necesitado de un desarrollo posterior por parte de las comunidades autónomas».

«Si hubieran unificado el procedimiento y establecido una aplicación a nivel estatal, como reclamamos desde el inicio del proceso, hubiera sido más fácil la tramitación», han señalado desde la Consejería, que ha acusado a los socialistas andaluces de no dar las cifras correctas, ya que «es mentira que fueran 17.000 beneficiarios, porque desde el inicio de la convocatoria se dejó claro que se iban a beneficiar 11.400 jóvenes».

Igualmente, el Gobierno andaluz ha recriminado que el Bono Alquiler Joven acumule dos años de espera. «Se inició la convocatoria el 14 de noviembre de 2022 y, en los seis primeros meses, ya estábamos dictando resoluciones. Si comparamos con convocatorias de ayudas al alquiler de anteriores gobiernos socialistas, seguimos estando por debajo de los tiempos de tramitación. Hay que recordar que cuando llegamos al Gobierno andaluz, en 2019, nos encontramos 50.000 ayudas sin resolver de las convocatorias de 2017 y 2018».

Por último, la Junta ha calificado de «mentira que contáramos con los 68,4 millones de euros desde marzo de 2022. No ha sido hasta diciembre de 2023 que recibimos la partida completa», así como ha afirmado que «es mentira que no atendemos por orden de entrada». En este sentido, los 11.400 primeros solicitantes «están recogidos por ese orden de entrada» y, dentro de ese cupo, «se resuelve en función de que cumplan los requisitos y la documentación requerida». «Lo que no vamos es a retener el dinero de quien cumple y aporta toda la documentación desde un primer momento frente al que le falta documentación», han sentenciado desde la Consejería de Fomento.