El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que someterá de nuevo a votación su propuesta de Presupuesto para 2024 en una Comisión de Economía extraordinaria que convocará para el próximo martes 20 de febrero.

En una comparecencia desde el Saló de Cent del Ayuntamiento este miércoles, ha explicado que la Comisión de Gobierno aprobará este jueves la propuesta que presentarán en la comisión extraordinaria, que tendrá la misma base que la que presentó en octubre, y que no se llegó a tramitar por el rechazo de la oposición.

«Barcelona está en marcha y no se puede paralizar y no se paralizará por no tener presupuestos. Estoy convencido que podemos aspirar a más y que podemos tramitar este presupuesto», y ha apelado a la responsabilidad de los grupos para tramitar las cuentas.