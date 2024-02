El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada recibió durante el pasado año un total de 36.183 donaciones de sangre y 3.843 de plasma que, además de para su transfusión, se utiliza para fabricar concentrados de algunas proteínas, convirtiéndose así en medicamentos. Durante este periodo se han incorporado 4.514 donantes nuevos en Granada, que suponen prácticamente un 17 por ciento de la cifra global de donaciones de sangre entera en los doce meses.

Del total de estas donaciones, 34.422, un 86 por ciento, se concretaron en los equipos móviles que realizan salidas a los distintos municipios granadinos y el 14 por ciento restante, 5.604, fueron realizadas en el propio centro, ubicado en la calle Doctor Mesa Moles. Además 387 personas se registraron como donantes de médula ósea.

Estos datos se han dado a conocer en el acto de presentación de una jornada extraordinaria de donación que tendrá lugar el próximo viernes, día 16 en la Casa de Hermandad del Rocío en Granada, sita en la calle Tiburón, 7 del barrio de la Chana, en horario de tarde, entre las 16,00 y las 21,00 horas. La misma ha sido organizada por la Asociación Costaleros contra el Cáncer de Granada y el Centro de Tansfusión, Tejidos y Células, con la colaboración de la Casa de Hermandad del Rocio.

El delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos García, ha estado acompañado por el director del Centro de Transfusiones, Tejidos y Células, Jesús García Bautistas, el presidente de la Asociación Costaleros contra el Cáncer, José Manuel Franco, y distintos representantes de la Casa de Hermandad del Rocío.

En su intervención, Sánchez-Montesinos ha destacado la solidaridad y altruismo de los donantes de sangre y ha destacado que son «este tipo de actividades las que nos permite concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento».

Datos

A lo largo de todo el año se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales ya que más del 75 por ciento de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades.

Concretamente, un 30 por ciento de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20 por ciento al abordaje de anemias; casi otro 20 a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un diez por ciento a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un ocho por ciento a la atención de accidentes y traumas; un ocho por ciento más a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el dos restante, a partos y cesáreas.

Se trata de la tercera ocasión en el que los miembros de la Asociación de Costaleros contra el Cáncer y el Centro de Transfusión colaboran juntos en pro de la donación, «logrando que 370 personas acudieran a nuestro llamamiento a la donación», manifiestan desde la asociación.

Una asociación que el pasado año recibió un reconocimiento como colaboradores en pro de la donación de sangre por parte de la Asamblea de Donantes de Sangre de Granada.

Los equipos móviles de Granada visitan esta semana las siguientes localidades: Zagra, Jayena y Parroquia Santo Tomás de Villa (lunes), Alcaudia de Guadix, Tiena y Centro Abenamar (martes), Charches, Quéntar, Nevada-Laroles (miércoles), Cuevas del Campo, Lobres y Láchar (jueves) y la Casa de Hermandad del Rocío (viernes). Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas, webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciuda....

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.