Octavio López pone en marcha "la maquinaria para que todos los aragoneses tengan derecho a una vivienda digna"

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, en su calidad de presidente, ha convocado este martes el Foro de la Vivienda de Aragón para explicar a sus integrantes las líneas generales del Plan Más Vivienda 2024-2030, dando cumplimiento con ello a la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA) que en su artículo 16 recoge que hay que «garantizar la participación ciudadana en los procesos de elaboración del planeamiento territorial y arbitrar mecanismos de participación que incluyan información y asesoramiento a la ciudadanía, buscando la colaboración de los diversos agentes sociales e instituciones implicados».

El Foro de la Vivienda es un instrumento de participación y debate sobre las políticas en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma de Aragón que actualmente está compuesto por 28 representantes, entre los que se encuentran el propio consejero, los directores generales de Urbanismo, Vivienda y Servicios Sociales, además de todas aquellas entidades que tienen relación con la vivienda --promotores, consumidores, sindicatos, colegios profesionales, representantes de la Universidad, entre otros.

La convocatoria del Foro de la Vivienda, del que se esperan recabar aportaciones enriquecedoras, se produce justo una semana después de que Octavio López compareciera en la Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón para explicar las líneas generales del Plan Más Vivienda 2024-2030, donde anuncia el desarrollo de la Directriz Especial de Suelos Dotacionales que, una vez aprobada, permitirá destinar a vivienda aquellos suelos que en su día se reservan para equipamientos públicos que ya no se necesitan, siempre con la salvaguarda de las zonas verdes y espacios libres y con el preceptivo informe favorable de los departamentos a cuya materia estaban destinados: Educación, Sanidad y Bienestar Social.

Radiografía del problema de la vivienda

Octavio López ha iniciado su intervención haciendo una radiografía del problema de la vivienda en Aragón: «Asistimos a una situación de emergencia que mantiene a 47.000 jóvenes aragoneses en casa de sus padres porque no pueden acometer el coste de la emancipación, dados los elevados precios de la vivienda, las severas dificultades que tienen para encontrar financiación y porque el coste del alquiler se ha disparado».

El resultado de esta situación es que tan solo el 16 por ciento de los jóvenes de entre 16 y 29 años ha podido salir del domicilio familiar cuando la media europea es del 32 por ciento.

«Esto genera problemas de frustración, de depresión, de convivencia intergeneracional entre padres e hijos, esto trunca de raíz el proyecto de vida de miles y miles de jóvenes y pone en jaque al Estado de Bienestar», ha recalcado López.

Tras describir la situación social que provoca el problema de la vivienda, el consejero ha puesto sobre la mesa el Plan Más Vivienda que piensa poner en marcha y en el que la Directriz de Suelos Dotacionales está llamada a desempeñar un importante papel en la puesta a disposición de suelo para viviendas públicas.

«Tanto yo como mi equipo hemos trabajado a fondo durante los últimos meses para buscar los instrumentos necesarios que nos permitan revertir una situación insostenible y, en mi modesta opinión, hoy puedo decir que empezamos a ver algo de luz al final del túnel», ha revelado Octavio López.

Se ha mostrado convencido de que su Plan Más Vivienda servirá «para sacar a los jóvenes del atolladero en el que se encuentran y poner en marcha una maquinaria que no pare y que permita ir ampliando el parque de vivienda pública, año a año, para acabar con el problema de una vez por todas».

Un plan a la medida de aragón

El consejero ha recordado a los presentes que la nueva Ley de Vivienda de Aragón ya ha superado el periodo de consulta pública previa a la elaboración del Anteproyecto de Ley, tal como recoge la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, y que en 2024 seguirá avanzando su tramitación para ser una realidad legal en 2025.

«Con esa primera Ley de Vivienda de Aragón conseguiremos ajustar la realidad de nuestra comunidad a un marco legal más específico, lo que sumado a la directriz que ya estamos poniendo en marcha, con una mejor y mayor ejecución de los programas del Plan Estatal de Vivienda y con los cuatro programas propios que estamos elaborando vamos a dar la vuelta a la situación para que Aragón sea un territorio donde lo que dicen la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón se cumpla: que todos los aragoneses tengan derecho a una vivienda digna».

Aragón precisa 16.000 viviendas

Octavio López ha justificado la necesidad de disponer de la Directriz Especial de Suelos Dotacionales que mañana llevará para su toma en consideración a Consejo de Gobierno, previo paso por la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón para Asuntos Territoriales, en la necesidad «de poner a disposición de la vivienda pública el mayor número de suelos posible», puesto que «en Aragón, en la actualidad, se necesitan 16.000 viviendas para atajar el problema», por lo que ha lamentado haberse encontrado «la locomotora de la vivienda en el hangar, con solo 86 viviendas construidas en ocho años, por lo que partimos de cero, nos toca poner en marcha esa locomotora, poner las vías y echar andar», ha observado López valiéndose de un símil ferroviario.

El consejero ha realizado una aproximación sobre el catálogo de suelos dotacionales propiedad de la Comunidad Autónoma para concluir que «tendríamos suelo propio para dar cabida a cerca de 2.000 viviendas, eso no quiere decir que vayamos a hacer ese número, no quiero caer en el error de anteriores gobiernos que anunciaron un número concreto para luego no cumplirlo».

«Lo importante --ha finalizado López-- es poner en marcha una maquinaria que no pare para que el problema de la vivienda en Aragón deje de ser tal en un futuro».