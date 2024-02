El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha descartado este viernes que se vaya a producir una «peleíta» entre el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) y el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero a la hora de solicitar desde España el Fondo de Solidaridad de la UE para afrontar las consecuencias de la sequía en Andalucía, si bien el dirigente socialista ha insistido en señalar que esa «no es la solución» que necesita la comunidad autónoma ante ese problema.

Juan Espadas ha trasladado estos mensajes durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol que se ha celebrado en Málaga, y donde ha sido presentado por la propia vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Al abordar la situación de sequía en Andalucía y sus consecuencias, y después de que la semana pasada Juanma Moreno anunciara durante un viaje institucional a Bruselas que va a solicitar que el Gobierno central inicie los procedimientos para reclamar a la Comisión Europea la activación del Fondo de Solidaridad de la UE para hacer frente a la «catástrofe natural» que supone la prolongada sequía de la comunidad autónoma, Juan Espadas ha comentado que él está «de acuerdo con que se pongan encima de la mesa los recursos necesarios para resolver un problema».

«Sólo faltaría», ha añadido el líder socialista antes de apostillar que «el problema es que hay recursos» en Andalucía, pero «quien los tendría que gestionar no los está gestionando para resolver el problema», según ha criticado en alusión al Gobierno de Juanma Moreno, del que ha denunciado que «ejecuta mucho mejor la partida de publicidad institucional que la de aguas», y en ese sentido ha llamado la atención acerca de que, en el actual contexto de «emergencia» por la sequía en Andalucía, por parte de la comunidad sólo se ha ejecutado «el 35 por ciento de las obras que se tenían que haber» desarrollado.

En todo caso, el también portavoz socialista en el Senado ha aseverado que «el Gobierno de España va a estar siempre en lo que necesite apoyarse la Junta de Andalucía», y respecto al referido Fondo de Solidaridad ha comentado que el presidente de la Junta «se ha buscado un fondo que le viene bien» por su nombre, porque «ahora mismo necesitamos solidaridad», pero ha remarcado que es «un fondo que está pensado para otra cosa completamente diferente», y «no es para una cuestión estructural o un problema de sequía», sino «para catástrofes concretas, como una inundación o un volcán».

Al respecto, Juan Espadas ha destacado que, desde el año 2002, de ese fondo únicamente han venido a España «110 millones de euros», si bien ha sostenido que, «si reúne los requisitos, cómo no va a pedir el Gobierno de España» dicho fondo para Andalucía, y «por supuesto que sí» dará los pasos oportunos y «hará lo que tenga que hacer», ha añadido.

En todo caso, el líder del PSOE-A ha advertido de que conseguir de ese fondo «diez, doce, 20 millones de euros», no pasa de ser «una maniobra de distracción» de la Junta «para ver si conseguimos la enésima peleíta con la señora Montero porque no quiera solicitar» ese fondo para Andalucía, y al respecto Espadas ha avanzado que «no va a haber peleíta» con la Junta, y si el Gobierno andaluz lo «quiere solicitar, lo solicitamos, pero ahí no está la solución del problema de la sequía», ha insistido el dirigente socialista.