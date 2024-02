Un centenar de agricultores, convocados a través de las redes sociales a título personal, se ha concentrado ante la Delegación del Gobierno de Aragón, en la plaza del Pilar de Zaragoza, y, posteriormente, se ha desplazado hasta el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón para pedir al consejero, Ángel Samper, quien les ha recibido, que se reduzca la burocracia de la UE y se controlen más los productos extracomunitarios que provienen de terceros países.

El agricultor Rubén Blasco, de Valareña (Zaragoza), ha urgido al Departamento de Agricultura a pagar ya todos los expedientes atrasados y se ha quejado de que la normativa «es farragosa e imposible».

«Todo lo que viene de Europa nos está complicando muchísimo, está haciendo imposible que las explotaciones sean rentables porque debemos competir con los productos de fuera, que tienen una normativa distinta, más laxa» y se produce una situación de «competencia desleal» ya que «al final entra todo» en el mercado alimentario de la UE.

Ha puesto el ejemplo de los fitosanitarios, prohibidos en la UE, pero no en terceros países, así como los costes laborales, más elevados en la UE.

Todos juntos

Blasco ha recalcado que en la movilización de esta mañana han participado agricultores con muchas y pocas hectáreas y «de todas las ideologías», criticando que «los sindicatos agrarios están marcados ideológicamente y aquí hemos salido todos juntos».

También ha dicho que «los fondos de inversión, en muchas zonas, están ocupando las tierras de manera especulativa y en España está pasando».

Blasco ha hecho notar que «sin fitosanitarios la agricultura moderna es inviable porque no eres capaz de producir los suficientes productos, ni tampoco seguros, y el día de mañana se va a generar desabastecimiento».

«Poner la alimentación de la UE en manos extranjeras es, desde luego, una irresponsabilidad y acabar con la agricultura es la muerte del medio rural», ha continuado Blasco, quien ha urgido a derogar la Agenda 2030.

«Ahora mismo, incorporarse a la agricultura es una locura» y, de hecho, «no hay relevo generacional», de manera que las tierras menos productivas se abandonan y los propietarios de las más productivas «también tendrán que irse con las normativas de la UE, que van en aumento».

«Yo veo complicado que en España haya seguridad alimentaria, que el consumidor tenga productos buenos». Blasco ha llamado la atención sobre la ganadería por las condiciones que impone la Ley de Bienestar Animal

"paga el consumidor"

Ángel Samper ha avanzado que los consejeros de Agricultura de VOX viajarán la semana próxima a Bruselas para trasladar al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, las reivindicaciones del sector. Ha defendido a las organizaciones agrarias.

El titular de Agricultura ha advertido de que «al final, quien va a pagar y quien está pagando todo esto también es el consumidor» y ha señalado que «la ideologización está limitando los precios e introduciendo burocracia gratuita», añadiendo que el Gobierno de Aragón «no puede reconducir las erráticas políticas europeas», sino que deben actuar «todos juntos hacia Europa».

Samper ha considerado que «hoy no estamos al servicio del administrado, y hay excelentes funcionarios, pero el sistema no funciona», argumentando que «no puede ser que este consejero dé una orden de pago y tardemos tres o cuatro meses porque el sistema no te lo permite».

«La solución está en la unión y mantener la tensión porque si no, la UE no va a cambiar». «Cada día la renta es menor», ha continuado el consejero, recalcando que agricultores y ganaderos «hacen un esfuerzo ímprobo».

«Las políticas europeas son erráticas porque dicen defender la seguridad alimentaria y están permitiendo que los productos extranjeros entren a España sin ningún tipo de control y los nuestros sufren todo el rigor y todos los controles del mundo; nuestros agricultores están hasta la coronilla de soportar lo insorportable, no solo en materia de exigencias, sino por una PAC que, cada día, se cobra menos porque se ha trasladado a cuestiones que nadie ha pedido a través de la Agenda 2030».

Manifiesto

Los agricultores movilizados a través de las redes sociales han entregado en la Delegación del Gobierno en Aragón y, también, al consejero Ángel Samper un manifiesto en el que critican «la pasividad de los sindicatos agrarios».

En el texto afirman que la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo «nos están asfixiando» y son «una fuente de una enorme carga burocrática».

Han exigido que se rebajen las exigencias medioambientales de la PAC, también la carga burocrática, que se deroguen la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, mejorar los precios del gasóleo agrícola, así como de la Ley de Bienestar Animal y las ambientales y de protección de especies.

Otras propuestas son el cumplimiento de la ley de precios mínimos y que se aplique el control fitosanitario de la UE a todos los productos extracomunitarios.