El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, carece de «credibilidad» cuando asegura que «mejorará los problemas» que su partido «ha creado en Osakidetza» y que, en su opinión, forma parte de los perjuicios que ha generado para los vascos «el proyecto de construcción nacional» de los jeltzales, al «imponer barreras idiomáticas e ideológicas».

De Andrés, que ha comparecido en rueda de prensa en la sede del Partido Popular de Bilbao, en la que ha presentado el cartel con la imagen corporativa del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas, ha asegurado que su objetivo es impulsar «una Euskadi abierta», alejada del «proyecto de construcción nacional» liderado por el PNV, pero «que ha tenido soporte también en otras formaciones políticas abertzales» o en el PSE-EE, que durante años ha sido socio del Gobierno Vasco en coalición con los jeltzales.

A su juicio, la sociedad vasca «ha vivido durante muchos años en un proyecto muy cerrado, de búsqueda de fractura, de separación», con la defensa de «una identidad vasca muy marcada, con una forma de hacer las cosas propia, ajena al entorno», y que en los años 80 ya estaba «obsoleto» porque el camino de Europa entonces ya era «abierto y de superación de fronteras».

El dirigente popular cree que esto ha causado «un perjuicio muy importante en el aspecto económico, social, laboral o Educativo». «El proyecto de construcción nacional ha perjudicado a Euskadi por esa cerrazón y esas barreras que, dentro del ámbito competencial del que han dispuesto, han querido imponer en Euskadi», ha añadido.

Para Javier de Andrés, el País Vasco «ha perdido competitividad, ha habido fuga de talento y se pierden empresas». «Han conseguido lo que pretendían, que era aislarnos», ha advertido.

El líder del PP vasco cree que «ha habido una mala gestión» por parte del PNV, pero también «un mal proyecto». «Cada vez pagamos más impuestos y, sin embargo, los servicios públicos son peores, vamos atrás en educación, y Osakidetza no tiene condiciones para mejorar y prestar el servicio que corresponde», ha manifestado.

De Andrés se ha marcado como objetivo dar la vuelta a esta situación, abriéndose a «las sugerencias» y aportaciones ciudadanas, porque «es muy importante» que la Comunidad Autónoma Vasca recupere «capacidad de atracción» y los vascos no tengan que abandonarla «para desarrollar su carrera profesional».

«Desgraciadamente, lo que está pasando es que se está yendo gente con talento y solo está entrando en Euskadi gente sin cualificación. De hecho, los datos indican que tenemos la inmigración con menos formación de toda España. Esto es lo que tenemos que cambiar», ha destacado.

Esta será, según ha apuntado, la idea central de su mensaje en esta precampaña electoral, la de «una Euskadi abierta» y un PP «abierto también a la participación, a las propuestas y a las iniciativas» ciudadanas. Su escucha a la sociedad la realizarán los dirigentes populares a través de las redes sociales.

Osakidetza

El presidente del PP vasco cree que la sociedad debe tener «un protagonismo» en la próxima legislatura a la hora de mejorar Osakidetza. En este sentido, ha calificado de «contradictorio y poco creíble» que el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, «defienda una alternativa para resolver los problemas que ha creado» su partido.

«Viene a decir que su objetivo en esta legislatura va a ser resolver los problemas que ha generado el PNV. ¿Por qué vamos a creer que el PNV va a resolver los problemas que ha creado?, ¿es un cambio de proyecto, de ideas, de partido o de qué?, ¿qué va a hacer ahora el PNV que antes no hacía y que sabía que tenía que hacer y no hacía?», ha preguntado.

En su opinión, el servicio vasco de salud es el reflejo «del mal proyecto» que se ha vivido y «que ha llevado a esta situación» a Euskadi. «El PNV ha conseguido lo que pretendía, una Euskadi que se mantuviera al margen del resto de España. Durante 40 años de Gobierno, ha querido separar, y lo ha logrado. Lo que ocurre es que no hay sanitarios que quieran venir a trabajar al País Vasco o lo hacen de forma muy temporal», ha manifestado.

Javier de Andrés ha dicho que, además, «muchos profesionales vascos de la sanidad deciden irse a otros lugares porque encuentran más estabilidad y no tienen las barreras idiomáticas e ideológicas que el PNV ha puesto por delante de la prioridad que tenía que haber sido la calidad sanitaria». «Lo que estamos viviendo es una consecuencia de un proyecto nacionalista», ha insistido.

Por ello, no cree a Pradales «cuando dice que va a ser el PNV el que resuelva el problema, porque el problema está en el origen, en la idea que tiene de Euskadi un PNV que no es consciente de que lo que se necesita es ser atractivo y que no se vaya el talento». «Necesitamos un cambio de proyecto, no solo un cambio de caras», ha asegurado.

Agricultores

Ante la nueva protesta hoy de los agricultores ante la sede del Parlamento vasco, De Andrés ha dicho que «entiende en buena medida la situación difícil que viven». «Ha bajado mucho la renta agraria, son muchos los agricultores que han abandonado la actividad, ha dejado de ser una oportunidad de desarrollo personal y profesional para mucha gente, y quien queda en ella es por vocación o porque tienen toda su vida comprometida con esa vida profesional», ha añadido.

En todo caso, ha considerado que lo que les ocurre «no es muy diferente a lo que les pasa a otros autónomos, que en Euskadi abandonan su actividad» --más de 1.000 el último año--. «Lo que está pasando con los autónomos en el País Vasco es que cada vez están en una situación más comprometida. Cada vez tienen más trabas burocráticas, más exigencias fiscales y más limitaciones para poder desarrollar su trabajo», ha remarcado.

En el caso de los agricultores, ha dicho que esto conduce a que todo el trabajo que dedican a sus explotaciones agrarias y todo el capital que han invertido «dejen de ser rentable y les comprometa muchísimo». «Hay una serie de decisiones que se han tomado que van en contra del desarrollo de una actividad agraria y de su competitividad», ha manifestado.

Además, ha apuntado que «se abre la posibilidad de que vengan productos de otros lugares a los que no se exige lo mismo», lo que provoca «una situación bastante absurda». «Me solidarizo plenamente con ellos porque soy consciente de que, como otros tantos autónomas, los hombres y las mujeres del campo están viviendo una situación muy difícil», ha apuntado.

Por último, preguntado por la denuncia de Covite sobre que la Ley de protección de víctimas del terrorismo de Madrid no ampara a familias que tuvieron que huir de Euskadi o Navarra tras sufrir el terrorismo de ETA y no perciben indemnizaciones, ha respondido que todas las ayudas «están vinculadas a un empadronamiento», como, según ha subrayado, ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca con la RGI. «Responde a un criterio común en la administración y es que haya una vinculación de vecindad», ha concluido.