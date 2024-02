El Papa Francisco ha recibido esta mañana en el Vaticano a la cineasta aragonesa, Paula Ortiz, y asistirá a un pase privado de la película «Teresa».

La directora de cine Paula Ortiz ha sido invitada por la Filmoteca del Vaticano a este encuentro para conocer a Su Santidad y charlar con el Pontífice sobre su última película, «Teresa». El film protagonizado por Blanca Portillo y Asier Etxeandía aborda un momento existencial de la vida de Santa Teresa de Jesús.

El Pontífice ha charlado con la directora de cine sobre la cinta «Teresa» y sobre la tristeza. «Me ha impresionado su reflexión sobre la tristeza y la alegría como motores del alma», ha destacado Paula Ortiz.

Este jueves, 8 de febrero, la directora presentara en la Filmoteca Vaticana el pase privado de «Teresa» para el Papa Francisco y todo el círculo cultural de la Santa Sede.

Este encuentro extraordinario se suma a las experiencias de una directora de cine, que desde su primera película «De tu ventana a la mía» pasando por «La novia», «Across to the river and into the trees», «Teresa» y la película que estrenará este 2024, «Hildegard», se ha caracterizado por su «sensibilidad, espiritualidad e inteligencia» a la hora de poner en marcha sus proyectos. Una visión «única» que se ha implantado como un sello propio de una «solidez y belleza extraordinaria», han comentado desde la agencia que representa a la cineasta.

Trayectoria

Tras licenciarse en Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, Paula Ortiz realiza un master en Guión en la Universidad Autónoma de Barcelona y disfruta de una beca de investigación en la New Yorl University, y posteriormente en la UCLA, en 2011 se doctora con una tesis sobre teoría de escritura de guiones cinematográficos.

La escritura parece haber marcado su camino: «Se te van ocurriendo historias cuando lees noticias, cuando hablas con gente o cuando lees novelas», ha afirmado la cineasta.

Profesora en la Universidad de Barcelona, Paula Ortiz funda su propia productora, Amapola Films, junto a Kike Mora y Raúl García, combinando el sabor artesano de los contadores de historias con el uso innovador y vanguardista de las tecnologías digitales.

Desde Amapola ha dirigido su ópera prima, galardonada en la Seminci 2011 y nominada a los Goya a la mejor directora novel «De tu ventana a la mía», un film protagonizado por Maribel Verdú, Leticia Dolera y Luisa Gavasa.

Otras obras

Además de este largometraje, Paula Ortiz ha dirigido cinco cortometrajes --«Para contar una historia en cinco minutos», «Saldría a pasear todas las noches», «El hueco de Tristán Boj», «Fotos de familia» y «El rostro de Ido»--, y diversas campañas de publicidad nacionales e internacionales.

En 2015 estrena «La novia», su segunda película, constituye una adaptación libre de la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca, protagonizada por Inma Cuesta, Alex García, Asier Etxeandía, Luisa Gavasa y Leticia Dolera, entre otros.

«La Novia», con gran recibimiento entre el público y la crítica española, obtiene 12 nominaciones a los Premios Goya, de los que consigue 2 estatuillas, así como otras tantas en los premios de la crítica donde se hace con 6 Premios Feroz, y varias medallas CEC --Circulo de Escritores Cinematográficos--.

Esta obra, considerada por muchos la película del año, continúa su recorrido internacional en salas y en diversos festivales donde ha obtenido también el reconocimiento de público y crítica.