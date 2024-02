Las organizaciones agrarias Freshuelva, Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva y la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), han cifrado este jueves en 15.000 personas la participación en la manifestación que se celebra en Sevilla para reclamar las infraestructuras hídricas «necesarias» para la provincia de Huelva que ha «paralizado» el campo onubense, según han indicado, y a la que han acudido incluso con sus propios tractores.

En este sentido se han pronunciado en declaraciones a los medios todos los portavoces de las organizaciones participantes en la que reivindican las obras hidráulicas «que Huelva lleva reclamando a las administraciones 20 años» y donde han lamentado que la falta de las mismas provoca «el 50% de restricciones de agua en la provincia», lo que supone «un problema de calado» porque «un 25% lo se ha podido aguantar, pero el 50% es imposible», al tiempo que han afirmado que la agricultura de Huelva es «de primor» y se riega «con las últimas tecnologías» y «todo va a demanda».

A este respecto, el presidente de cooperativas agroalimentarias de Huelva, Francisco Javier Contreras, ha destacado que «no solo piden agua para la agricultura» sino «también para el consumo» y la industria La necesitamos para industria y la necesitamos para boca, porque «Huelva tiene agua, lo que no tienen políticos que sean capaces de impregnarse de las necesidades y llevar a cabo sus obligaciones, que es resolvernos nuestros problemas».

«Son los políticos los que declararon una Ley de interés general. Y son ellos los que llevan 20 años sin hacer las obras. Hay una obra que está a un 40% por terminar y lleva así muchos años», ha dicho antes de apuntar que quieren que, «a corto plazo, el Gobierno español se ponga de acuerdo con Portugal y ponga encima de la mesa el acuerdo de la Albufeira y, una vez hecho eso, no tienen más remedio que poner en marcha la presa de Alcolea».

Por su parte, el secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz, ha subrayado que este jueves están en la manifestación «todos los sectores y toda la provincia de Huelva», desbordando las previsiones iniciales de que participaran 10.000 personas, toda vez que ha señalado que el paro que se ha promovido en los pueblos de la provincia es «para visualizar que sin agricultura en Huelva la provincia se paraliza y eso es otro de los propósitos de esta manifestación» que «va a ser un éxito».

«Y ahora queda la otra parte, visualizar en nuestra provincia que todo se ha paralizado, que los pueblos se han paralizado, que la industria secundaria se ha paralizado y estos 160.000 puestos de trabajo directos que se dan en la agricultura hoy están parados. Y aparte, todo el movimiento de la economía también está paralizado», ha destacado Sanz.

De otro lado, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha incidido en que «Huelva está siendo escuchada en la provincia de Sevilla y en toda Andalucía» porque «hay más de 15.000 agricultores y trabajadores que están aquí para manifestar su rechazo a la falta de infraestructura hídrica» y que se ha producido un «paro general» de la agricultura en Huelva, de forma que «está parada en todos los pueblos que se dedican a ella». Así, ha afirmado que la reivindicación es «clara» y no es otra que la de que «las infraestructuras hídricas lleguen a Huelva ya, porque es un decreto que tenemos de planes hidrológicos que no se está cumpliendo».

«No estamos criticando, estamos pidiendo nuestros derechos y que por fin ambas administraciones reconozcan los planes hidrológicos y lo cumplan y no solamente lo pongan en el papel, sino que se presupueste y que se ejecute. Porque si no, tendríamos sequía meteorológica».

El presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, ha lamentado la «situación insostenible» de los agricultores y de la falta de riego en el campo, así como ha subrayado que el sector genera «más de 200.000 puestos de trabajo» y «no se puede permitir esta inestabilidad ni poner en riesgo a nuestras familias y su futuro».

«Estamos aquí para reivindicar todas esas obras que no han hecho en 20 años y por las que nos vemos ahora en esta situación por no hacer los deberes y lo que estamos exigiendo es que hagan esos deberes para dar a nuestras familias la estabilidad que merecen», ha concluido.

"sin restricciones en la sequía de los 90"

El presidente de la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), Fernando González, ha comparado la sequía de los años 90 con la actual, señalando que era «de la misma magnitud» pero que la provincia de Huelva «no sufrió ninguna restricción, ni en el campo, ni en lo urbano, ni en la industria» pero que «no solamente eso, sino que Huelva enviaba barcos con agua a otras zonas de Andalucía que no estaban en la situación tan ventajosa que estaba la provincia», apuntando que «los consumos no han aumentado exageradamente y ni siquiera han sobrepasado, ni se han acercado a los previstos en los planes hidrológicos» que «para el año 2021 preveían un consumo solamente en el sector agrícola que no ha alcanzado a llegar ni a una tercera parte».

«Así que el consumo no ha subido ni siquiera como estaba previsto. Y ahora, en cambio, tenemos una restricción del 50% en el sector agrícola, del 10% en la industria y del 10% en lo urbano. Han puesto en peligro, por su desidia y por no mirar a la provincia de Huelva, la viabilidad y el futuro del sector agrícola. Pero nos estamos jugando el sector industrial, el sector turístico y el abastecimiento urbano. Creo que ya es hora de que a Huelva se le escuche. Hemos sido muy pacientes, hemos dialogado con el ministerio, con la Junta, hemos dialogado con todas las administraciones públicas, pero no ha servido para nada. Parece que lo único que sirve es decir basta ya».

En este sentido, ha lamentado que «desde el año 2004, hace 20 años, en la provincia no se ha construido ni una sola infraestructura de captación de recursos hidráulicos, ninguna de las que están reflejadas en los planes hidrológicos aprobados por el Consejo de Ministros de España».

En esta línea, el presidente de la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, Lorenzo Reyes, ha pedido «soluciones» y que se cumpla con las obras proyectadas en el plan hidrológico, «terminando las presas que están pendientes» y espera que «la respuesta de esta manifestación» sea que «se aceleren los procedimientos que llevan más de 20 años en letargo» porque «Huelva no se puede permitir el lujo de que sus más de 200.000 trabajadores que viven tanto de los cítricos como de las fresas se queden sin trabajo», aparte de «la total ruina que puede provocar esta restricción del 50% de agua a los empresarios agrícolas de la provincia», ha concluido.