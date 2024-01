El pintor Salustiano ha defendido este lunes el «respeto y amor» con el que ha hecho el cartel por encargo del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla para anunciar la Semana Santa de 2024, un Señor Resucitado que «algún día tendremos como referencia». En relación con las críticas que ha cosechado, ha asegurado que en ellas «no hay fundamentos y sí fundamentalismos».

«A Jesucristo le parecerían muy mal esas críticas en las redes», ha subrayado Salustiano en alusión a los mensajes homófobos que se han sucedido desde que el cartel fue descubierto en la sede de la Caja Rural del Sur el pasado sábado. «Me parece muy sucio y poco cristiano. Estamos en 2024 y la homosexualidad había dejado de ser un insulto», ha remarcado.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el artista ha insistido en que su 'Resurrección de Cristo' --que así se titula el cartel-- muestra a un Dios «cien por cien», despojado ya de su carácter humano tras resucitar. Por eso, ha insistido, «no hay señales de sufrimiento evidentes. Ya todo ha pasado y está lleno de majestad y dulzura».

Salustiano, que ha reconocido estar «muy sorprendido» con las reacciones negativas que ha provocado su obra, ha argumentado que su cartel es «muy respetuoso con los cristianos» y que está hecho «conforme a la tradición», en alusión a la desnudez y los elementos usados en el mismo. «Como todos los cristos», ha sostenido el cartelista al ser preguntado por las críticas sobre la desnudez y los rasgos del Resucitado --inspirado en su hijo Horacio--, a lo que ha apostillado: «Habría sido más escandaloso que lo hubiera puesto en chándal». «¿No es guapo el Cristo del Amor, no es guapa la Macarena?», se ha preguntado de forma retórica.

Salustiano ha asegurado que se ha sentido «absolutamente» respaldado por el Consejo de Hermandades, que le pidió «haz un Salustiano». «Habían estudiado mi obra. Querían un artista de proyección internacional», ha manifestado. Precisamente, sobre la nueva proyección que el cartel le va a dar a su carrera y obra, el artista sevillano ha reconocido que «quiero que sea conocido mi trabajo», asegurando, a renglón seguido, que la «popularidad» por la polémica «no es lo que he buscado».

«Soy un pintor mayor y serio como para necesitar esto. Si a mi carrera le viene bien, pues bien, pero no me gusta esta popularidad», ha rematado Salustiano, que ha asegurado que «no me ha dolido nada de lo que se ha dicho», ironizando incluso con la decena de memes publicados en las redes sociales, con los que «vamos a hacer camisetas».

El original del cartel es un «regalo» que Salustiano ha hecho a su hijo Horacio, que se ha mostrado «muy orgulloso de formar parte de la cultura sevillana». «Ha sido todo un orgullo haber sido su modelo», ha reconocido. Un modelo, ha subrayado su padre, que ha sido «el más perfecto que he encontrado».