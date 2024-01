El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha afeado al Gobierno de la ciudad que «ridiculice» la reunión que ha solicitado para tratar la enmienda a la totalidad que ha presentado al proyecto de presupuesto de 2024 y ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que «recapacite» su decisión de no aceptar el encuentro.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, indicando que la solicitud de la reunión ha sido registrada a través de una carta que ha obtenido respuesta negativa por parte de Chueca.

Ranera ha indicado que es «bueno» para la ciudad que la alcaldesa de la ciudad se reúna con el grupo municipal mayoritario de la oposición para tratar las necesidades de los ciudadanos. No obstante, ha criticado que el Gobierno de Zaragoza haya rechazado el encuentro a través de los medios de comunicación «a los 5 o 10 minutos» de conocer la solicitud debido a que no le ha dado tiempo a estudiar el contenido de la enmienda a la totalidad.

«Me preocupa muchísimo --ha dicho Ranera-- la actitud de la alcaldesa, me preocupa muchísimo la actitud en el presente y, sobre todo, lo que puede significar los próximos tres años y medio, porque lo primero que intentaron fue ridiculizar la enmienda a la totalidad».

En este sentido, ha señalado que rechazando la reunión no ridiculiza al PSOE, lo que hace es «no respetar a los 90.000 vecinos» que han votado al Partido Socialista y a las 100 entidades de la ciudad con las que han realizado el presupuesto alternativo.

De esta manera, ha confirmado que la enmienda a la totalidad es el programa electoral «pasado a números» debido a que para hacer realidad las promesas electorales hay que dejarlas reflejadas en el presupuesto.

«El Partido Socialista siempre, dónde se compromete y con quién se compromete, pasa a números las propuestas» ha aseverado para decir que la Chueca también lo ha hecho con la Ciudad Inteligente del Deporte. «Ella se comprometió en campaña electoral con la Ciudad Inteligente del Deporte y efectivamente hemos encontrado partidas en el proyecto de presupuesto de PP y VOX», ha apostillado.

Avenida navarra

En este punto, ha recriminado que «tachen de ignorantes» al PSOE por eliminar la partida presupuestaria para reformar la avenida Navarra debido a que han asegurado que no viene reflejada en el proyecto de presupuesto configurado por PP y VOX.

«No es que no se hayan leído nuestra enmienda a la totalidad, es que no se han leído ni sus propios presupuestos porque la avenida de Navarra se ha licitado con el presupuesto del 2023, y por ello no es necesario que en el presupuesto 2024 esté la partida», ha indicado.

A su juicio, el proyecto de presupuesto es el documento «más importante» para garantizar la igualdad de los barrios y es la «mejor herramienta» para resolver los problemas de los vecinos.

Por ello, Ranera ha solicitado a la alcaldesa de Zaragoza que «recapacite» y ha apuntado que «la incapacidad» del Gobierno municipal hace que Chueca desconfíe del funcionamiento de la corporación para llegar a un consenso por el bien de la ciudad. «Lo que le solicito es que recapacite, se reúna conmigo y que piense un poquito por el bien de la ciudad», ha puntualizado.

Finalmente, ha subrayado que ha tendido la mano y le ha dado la oportunidad con esta reunión de «arrinconar» al grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza y para que el PSOE sea partícipe de las decisiones que se toman en el Consistorio zaragozano.