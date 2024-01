El vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha acusado al ministro Ernest Urtasun de «comprar la leyenda negra» de España al hablar de «descolonización» cultural y de querer imponer «una Dirección General de Censura», ante lo cual la Comunitat Valenciana actuará «como dique de contención». En este sentido, ha instado al representante del Ejecutivo central a «fomentar la cultura y no dictarla», al tiempo que ha llamado a otras comunidades autónomas a hacer un frente común «ante cualquier injerencia».

Así lo ha manifestado Barrera en declaraciones a los medios de comunicación después de que el titular de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, anunciara una «revisión» de las colecciones de Museos Estatales para «superar un marco colonial» y una Dirección General de Derechos, que «acompañará a cualquier creador, autor o colectivo cuya actividad haya sido borrada o censurada del espacio público».

El conseller ha mostrado su «profunda preocupación» por estas palabras y ha lanzado un mensaje de «tranquilidad», puesto que «las competencias de cultura están transferidas a las comunidades». «Y nosotros vamos a luchar por la libertad y por la igualdad», ha apostillado.

«Todos sabemos lo que ha significado cuando el comunismo ha metido sus zarpas en la cultura, en la historia y en el mundo: reescribir la historia, reescribir la cultura y censurar todo lo que no les gusta», ha considerado Barrera, que ha insistido en su voluntad de actuar como «dique de contención contra esta política cultural 'woke' y de falta de libertad y pluralidad cultural que parece que quiere imponer el nuevo ministro».

Cuando se le ha pedido que concrete cómo se hará esa labor de contención, Vicente Barrera ha manifestado que desarrollará en «lo que el marco legal permite, que es llevar nuestra propia política cultural». Además, «vamos a negarnos ante toda esta avalancha de censura que parece llegar desde Madrid», ha apuntado.

«Un dique de contención --ha proseguido-- significará que siempre dentro del marco de la legalidad nos opondremos a las instrucciones o medidas que consideremos que van en contra de la libertad y de la igualdad cultural».

Y ha recalcado: «El que tiene que especificar será el señor ministro. Es decir, cuando él dice que va a descolonizar y va a crear una Dirección General es de momento muy genérico. Lo que tendrá que decir es lo que va a hacer y si pretende interferir en nuestras competencias».

Preguntado por si cree que la cuestión de la «descolonización» puede afectar a alguna institución de la Comunitat, como el Museo de Bellas Artes de València --de gestión autonómica pero titularidad estatal-- ha respondido que la declaración de Urtasun «fue muy confusa».

«No sabemos --ha continuado-- si eso significa regalar parte de nuestro patrimonio a países terceros, no sabemos si es comprar definitivamente la leyenda negra y hacer todo lo contrario a lo que un ministro de cultura está en su obligación, que es el fomento de nuestra cultura. Y no sabemos en qué va a consistir esa descolonización».

Sobre si se opone a la política de descolonización que están practicando países europeos, ha precisado que está «en contra de comprar la leyenda negra de nuestra historia que es absolutamente falsa». «Y estoy absolutamente a favor de defender nuestro patrimonio cultural», ha añadido.

Bono cultural y tauromaquia

Cuando se le ha planteado si se siente «interpelado» por esa Dirección General contra la censura teniendo en cuenta su decisión de no dar subvenciones públicas a determinadas publicaciones o asociaciones, Barrera ha replicado que «lo que habrá que preguntar es si esa Dirección General también va a asegurar, por ejemplo, que en el bono cultural, tal como dictaminó la justicia, no se puede censurar, por ejemplo, al mundo cultural de la tauromaquia». «Cuando hablan de una Dirección General contra la Censura, yo creo que quieren decir todo lo contrario, que van a crear una Dirección General de la Censura y, por supuesto, nos sentimos interpelados», ha aseverado.

El conseller ha defendido que este es un tema «de gravedad» y ha insistido en su «llamamiento al resto de comunidades por el estado de alarma en que todos nos encontramos en la política general». Aquí ha instado a «dar un paso al frente y no ser tibios», lo que significa «hablar frente a cualquier ministro con la misma fuerza que lo hace él».

Desde la Vicepresidencia Primera aún no se han puesto en contacto con otros responsables autonómicos, pero sí tienen previsto hacerlo con el objetivo de «crear un marco común frente a lo que pensamos que se nos viene encima».

Vicente Barrera ha comentado que no ha llamado al ministro Urtasun, al igual que este no le ha telefoneado, y ha precisado que, «por supuesto», se pone «a su entera disposición». «Es el ministro y todo el respeto del mundo para su cargo y el día que lo tenga a bien podremos intercambiar opiniones y estaré encantado de darle también mi lectura como entiendo que él me dará la suya», ha expuesto.

"mi propia autonomía"

Barrera, de Vox, ha desmarcado su postura de estrategias electorales. «No es una cuestión de estrategia, es una cuestión de libertad», ha dicho. E, interrogado por si lo ha hablado con el 'president' de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón, ha asegurado: «Creo que el presidente o todo el gobierno estamos preocupados ante las declaraciones del ministro de Cultura, pero no cada paso que doy tengo que consultarlo con el presidente Mazón porque yo soy el responsable de la Consejería de Cultura y tengo en este sentido mi propia autonomía».

Barrera ha aprovechado para avanzar que otra «batalla fundamental» será reclamar más adquisiciones por parte del Estado para museos valencianos e inversión en entidades como el Palau de les Arts. Al respecto, ha lamentado que «hay una discriminación de esta comunidad frente a los presupuestos que se asignan para la cultura de a otras comunidades que son hermanas o muy queridas. »No queremos ser mejores ni peores que nadie, pero queremos ser iguales", ha resaltado.

Por último, Vicente Barrera ha defendido su concepto de «cultura blanca», que no se refiere --ha matizado-- al sector o la industria cultural. «La cultura blanca es apostar por la libertad y la igualdad desde las instituciones, es decir, que la cultura no es al gusto del político de turno. Cuando hablo de cultura blanca es para mí, para los políticos, no para el sector cultural ni para el artista, que evidentemente puede hacer, decir y expresar su cultura en el marco que considere oportuno», ha resumido.