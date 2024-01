Trias cree que un acuerdo de PSC, BComú y ERC en Barcelona sería "un gran error"

El exalcalde de Barcelona y líder de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento, Xavier Trias, ha señalado que cree que un acuerdo de PSC, BComú y ERC para el Ayuntamiento de Barcelona sería «un gran error».

«Esto no se hace con una mentalidad de Barcelona, sino que se hace con una voluntad de mirar más allá, de buscar acuerdos de futuro. Y yo creo que se equivocan», ha sostenido en una entrevista de este lunes en Rac1 recogida por Europa Press.

Ha recordado que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se presentó a las elecciones diciendo que no colaboraría con la exalcaldesa y líder de BComú, Ada Colau, y que desde ERC dijeron lo mismo: «Ahora probablemente pasará todo lo contrario».

'operación catalunya'

Al preguntársele por la 'Operación Catalunya', Trias ha acusado al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de amenazar a medios de comunicación: «La gente ha tenido miedo en determinados momentos. El señor Jorge Fernández Díaz ha estado amenazando a medios de comunicación».

Lo ha dicho después de que La Vanguardia y Rac1 hayan publicado este lunes diversos documentos que muestran que el Ministerio del Interior envió un informe falso sobre Trias a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

También ha explicado que hace unos 15 días tuvo un encuentro con Fernández Díaz: «Entró el señor Jorge Fernández Díaz, y me viene y me dice: 'Escucha, tú y yo deberíamos hablar'. Yo digo: 'No, tú lo que deberías hacer es pedir perdón'».