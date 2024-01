Un equipo del Instituto ai2 de la Universitat Politècnica de València (UPV) participa en un proyecto para desarrollar un robot multicable cuyo objetivo será detectar y detonar minas antipersona que hayan quedado en determinadas zonas tras un conflicto.

El proyecto --que lleva por título Multi Cable-Driven Robot for Detecting/Detonating Unexploded Mines and Ordenance-- está financiado por el programa Science for Peace and Security (SPS) de la OTAN. En él participan universidades de España, Colombia, Italia y Eslovaquia, bajo la coordinación de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El robot multicable consiste en un sistema robótico que se desplaza sobre una superficie de terreno, sin contacto con la superficie del suelo, sujeto a un tendido de cables que permite posicionar al robot de maneras diferentes. El desarrollo irá equipado con un sistema de visión artificial, un detector y un sistema para detonar las minas que hayan quedado por explosionar.

La experta en robótica en el Instituto ai2 e investigadora principal del proyecto en la UPV, Marina Vallés, explica que actualmente el sistema está en su fase inicial: «Estamos estudiando qué tipo de minas existen y documentándonos sobre cuáles son los materiales que se utilizan para fabricarlas, pues de todo eso dependerá el funcionamiento de nuestro robot. La idea es conseguir un sistema que mejore los que actualmente se utilizan para detonar dichas bombas, mucho más invasivos con el terreno y la vegetación».

Software y diseño del prototipo

El equipo del Instituto ai2 integrado en el proyecto se centrará tanto en el desarrollo del software como en el diseño del prototipo. Es por ello que, en el equipo de la UPV hay especialistas con un largo bagaje en robots paralelos, pero también otros que han participado en numerosos proyectos que integran sistemas de visión artificial.

El proyecto, cuya reunión de inicio se celebró a finales de este año, durará hasta 2025 y pretende poder aplicarse en zonas con gran cantidad de minas antipersona aún por detectar y detonar, como son ciertas regiones de Colombia, pero también en los Balcanes o en Ucrania.