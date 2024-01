Martín acusa al PP de "airear" un documento policial confidencial para "salvar al soldado Ayuso de sus mentiras"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado este viernes al PP de «airear» en medios y redes sociales un documento policial confidencial para «salvar al soldado Ayuso de sus mentiras» a costa de «estar dispuestos a implicar a quien haga falta».

Tras un desayuno informativo, Martín ha hecho un llamamiento a la «prudencia y a la responsabilidad» y ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «que detenga esta espiral en la que se ha adentrado, porque ya no sé hasta dónde están dispuestos a llegar en esta operación salvar a la soldado Ayuso de sus mentiras que están practicando».

«Han sido capaces de airear un documento confidencial, policial, que está ahora mismo en las redes sociales promovido por responsables políticos del Partido Popular, un documento confidencial. Tenemos a una alcaldesa de Alcalá de Madrid que está desinformando en relación a una investigación policial cerrada, dando información a la que no debería tener acceso y que además es errónea la que está dando», ha afirmado.

El representante del Gobierno central en Madrid se presunta si están pensando en esas víctimas de las agresiones sexuales, «en lo que significa volverles a poner en el foco».

«¿Pero hay alguien que tenga un mínimo de responsabilidad en todo esto. Yo creo que no es tan difícil: la señora Ayuso debe pedir disculpas. Debe rectificar, sin titubeos, con claridad que se ha equivocado. Ha entremezclado la violencia y la inseguridad con la comunidad migrante de Alcalá de Henares y se ha equivocado. Lo que debe hacer es rectificar y pedir disculpas a toda la ciudadanía madrileña y en especial a la comunidad migrante de nuestra región», ha declarado.

El delegado ha reiterado qie en todas las ciudades de españolas, también de la comunidad autónoma de Madrid, hay agresiones sexuales. A lo largo de 2023, solamente en Alcalá de Henares hubo 67 agresiones sexuales. Ocho agresiones sexuales con penetración. 59 delitos de otra naturaleza vinculados a la libertad sexual, ha detallado.

«Claro que hay agresiones sexuales y luchamos contra ellas. Pero aquí se ha puesto el foco en dos agresiones sexuales porque supuestamente hayan sido cometidas por un joven de raza negra. Sin ningún indicio, ninguno, de que tenga ninguna vinculación con los migrantes que están en el cuartel Primo de Rivera», ha aseverado.

"es gravísimo vincular migración con inseguridad"

Francisco Martín califica este comportamiento como «gravísimo» porque «es un elemento adicional de toda una campaña de vinculación de la migración con la inseguridad, de criminalización de la inmigración».

«¿Por qué si no en el mismo momento en el que se supo que se iba a adecuar el cuartelamiento Primo de Rivera en Alcalá de Henares la alcaldesa convoca a una Junta Local de Seguridad extraordinaria? Con ese único punto en el orden del día. Porque llevan en su ADN ideológico el vincular la inmigración con la inseguridad. Porque no había entonces, todavía mucho menos, ningún hecho objetivo que justificara una decisión así», se responde.

Además, el delegado ha criticado que a continuación, «a más a más», la presidenta de la Comunidad de Madrid convoca su Consejo de Gobierno en Alcalá de Henares «para hablar y para señalar que hay agresiones sexuales en Alcalá de Henares vinculadas a los migrantes de ese acuartelamiento».

«Y por la tarde de ese mismo día vuelven a convocar a otra junta local de seguridad extraordinaria exactamente para lo mismo. Para señalar a los migrantes, a los migrantes del acuartelamiento Primo de Rivera, acusarles sin prueba ninguna, ni indicio, ni fundamento ninguno de delitos y así criminalizar a la inmigración y generar alarma social. Es la espiral de competir con Vox por a ver quién es más de derechas, por a ver quién es más racista, que creo que nos lleva por un camino muy peligroso», esgrime.

Por lo tanto, Martín cree que «es la hora de terminar con todo esto. Y se puede terminar en un momento». «Hay que rectificar. Todos nos equivocamos. Todos han podido manejar, a todos nos ha sucedido, cualquier información incorrecta. Pero no hay que detener esta espiral, que no sé a dónde nos quiere llevar. Es que no sé a dónde están dispuestos a llegar, discúlpeme que lo llame así, con esta operación por salvar al soldado Ayuso de sus mentiras», ha concluido.