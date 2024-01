El PSOE advierte que está en riesgo la educación secundaria en Magallón (Zaragoza) y Tierz (Huesca)

El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Ignacio Urquizu, ha advertido que está en riesgo la educación secundaria en dos centros rurales agrupados, los CRA de las poblaciones de Magallón (Zaragoza) y Tierz (Huesca).

Según Urquizu, el Gobierno de Aragón tiene intención de no seguir impartiendo la enseñanza en estos centros, tal como han trasladado a los padres, «aunque no a los alcaldes», a los que ha avanzado que el próximo curso no se ofertará la ESO.

Urquizu ha indicado que no son dos CRA pequeños. «Precisamente, muy al contrario, son dos casos de éxito, con alta presencia de alumnos en todas las aulas, lo cual es resultado de una política educativa del anterior gobierno que mantuvo escuelas abiertas con pocos alumnos, creó centros públicos integrados y aumentó la oferta educativa», ha manifestado.

Para el portavoz socialista de Educación, se trata de una decisión «muy grave», un ataque a la escuela pública y rural que busca reducir la oferta educativa que el PSOE aumentó.

«Ante esta amenaza que puede consumarse en los próximos días, los socialistas no estamos en esa política y que haremos oposición frontal a todo intento de cierre de centros educativos», ha asegurado.

En este sentido, ha dicho que es otra decisión en materia educativa que comienza «con una mala decisión» en Caneto, y que «empieza a extenderse, como ahora en Magallón y Tierz porque en cuanto hay dificultades, optan por el cierre».

Mensaje a azcón

Por ello, Urquizu le ha pedido al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, «que emplee las pocas horas que dedica a Aragón para hacer algo en positivo y no dedicarse a cerrar colegios públicos».

El diputado socialista también ha expresado su temor a que a pesar del elevado presupuesto en Educación, éste no se dedicará a la escuela pública ni rural, sino que será para otros centros.

Asimismo, ha marcado las diferencias entre el PSOE y PP-Vox, ya que mientras el primero incrementa toda la oferta educativa y escucha al territorio, "estamos viendo que el actual gobierno aumenta el presupuesto pero no para la escuela pública y rural.

«Nosotros intentamos, escuchando a la población y comunidad educativa, apostar por la mejor fórmula posible dentro de la legislación. Es un modelo de escuela más innovador del que ahora estamos asistiendo y PP-Vox tratarán de adscribir estos niños a otros centros más grandes y masificados», ha explicado.

Sobre otras decisiones del Departamento de Educación, el diputado socialista ha señalado que ha entrado «como elefante en una cacharrería», existen procedimientos administrativos que hay que cumplimentar pero que por desconocimiento profundo de los actuales gestores trataron de echar la culpa al PSOE.

«Ahora, sin embargo, están descubriendo que esto no funciona así y les ha pedido reflexión. Mientras que el PSOE gestionó la educación con la máxima rigurosidad, el PP, en su estrategia de hacer oposición a la oposición, se precipitó y aún veremos más casos», ha augurado Ignacio Urquizu.