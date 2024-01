Juristes Valencians denuncia que PP y PSOE "den la espalda" al derecho civil valenciano: "Es imperdonable"

La asociación Juristes Valencians ha convocado una concentración este domingo para reivindicar la inclusión del derecho civil valenciano en la reforma constitucional que se tramitará en el Congreso los próximos días 16 y 18 de enero y denunciar que PP y PSOE «den la espalda de manera constante» a «una cuestión que demanda todo el pueblo valenciano». «Es imperdonable», han lamentado.

De esta forma, bajo los lemas 'No voteu contra la nostra gent' y 'Per un autogovern no subordinat', decenas de personas han exigido, en la plaça dels Furs de València, el reconocimiento del derecho civil valenciano, pues, han asegurado que un «voto contrario» a la enmienda presentada para considerar el mismo en la reforma constitucional, significará «un ataque al autogobierno», que «dejará a los valencianos como una nacionalidad de tercera».

Entre los asistentes, se han concentrado representantes de los diversos partidos políticos, como la diputada 'popular' en Les Corts Valencianes, Laura Chulià; el exconseller de Hacienda Vicent Soler (PSPV); el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y la dipuatada de Compromís-Sumar, Àgueda Micó, o la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix (Ens Uneix), así como los secretarios generales de CCOO-PV y UGT-PV, Ana García e Ismael Sáez, respectivamente.

El presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, ha censurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que las «carencias» en materia de derecho civil valenciano implican convertir a la Comunitat Valenciana en «los parias del conjunto de territorios históricos». «Es una vergüenza que durante cuatro años se haya dado la espalda a una reivindicación que cuenta con un apoyo de más de 500 ayuntamientos valencianos, de Les Corts y, sobre todo, de la sociedad civil valenciana», ha sostenido.

Chirivella ha considerado una «vergüenza» que, en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «está dando muchas contrapartidas a muchos territorios, se niegue una cuestión que demanda a todo el pueblo valenciano». «Los valencianos entendemos el constitucionalismo como un todo entre el Estatuto d'Autonomia y la Constitución. No puede ser que los que somos leales, no tengamos una justa respuesta», ha criticado.

En este sentido, ha señalado que, si esta semana se vota en contra de la enmienda presentada por Juristes Valencians para incluir el derecho civil valenciano en la Constitución, «se estarán atacando las señas de identidad y el autogobierno valencianos y, en la práctica, se puede producir un grave conflicto entre el PP y el PSOE y los valencianos».

"defender la rosa y la gaviota o la 'senyera'"

Chirivella ha aseverado que, en este caso, «los representantes valencianos en el Congreso y en el Senado tendrán que elegir entre defender la rosa y la gaviota o defender la 'senyera' y a los valencianos». «Esa es el problema que tienen», ha apostillado.

Al respecto, ha cuestionado que el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, y el expresident de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, «no estén encabezando esta reivindicación --la defensa del derecho civil valenciano-- delante de las élites de sus partidos». «Es imperdonable», ha insistido.

Finalmente, ha defendido que el reconocimiento del derecho civil valenciano, que «Les Corts vienen reclamando desde hace cuatro años», supondría «recuperar la capacidad legislativa civil que los valencianos tuvieron durante ocho años». «Es imprescindible para que los valencianos tengan derechos en ámbitos como el régimen económico matrimonial, en el ámbito sucesorio o para favorecer la transmisión de las empresas familiares o las explotaciones agrarias a aquellos herederos que consideran más formados», ha enumerado.