Azcón pide precaución a los aragoneses ante la llegada del primer episodio invernal de emergencias

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presidido este martes la reunión en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), donde se ha analizado la evolución meteorológica para las próximas horas. Azcón ha pedido precaución a los aragoneses ante la llegada del primer episodio invernal de emergencias.

La situación no va a ser tan complicada como se podía prever hace 72 horas, pero desde el Gobierno de Aragón se ha recalcado que el operativo al completo está preparado por si hiciera falta ante un giro imprevisto de las condiciones atmosféricas. En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha querido mandar un mensaje de tranquilidad ante la llegada de este fenómeno y ha pedido «precaución» a los aragoneses.

En este sentido, Azcón ha remarcado que el Gobierno «no va a escatimar en recursos ni en esfuerzo para que la comunidad autónoma cuente con un operativo suficiente para dar respuesta a las precipitaciones».

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha comentado que «parece que no van a volver a repetirse nevadas como las de Filomena», pero «una cosa es que tengamos que estar tranquilos y otra que pensemos que no haya que tomar precauciones y que no haya que tomar cautelas».

«Va a haber nevadas, fundamentalmente, en la zona del Pirineo, en Gúdar, Javalambre, Albarracín y en unas pequeñas zonas de Zaragoza», ha explicado Azcón, avanzando que este miércoles se activará el Plan de Carreteras.

«La nieve es una magnífica noticia para las estaciones de esquí y para nuestros pantanos, pero es verdad que es una noticia que nos tiene que tener que hacer ser precavidos a la hora de transitar por las carreteras», ha agregado.

Plan de vialidad invernal

La inversión en el Plan de Vialidad Invernal de este año, que asciende a 2,4 millones de euros, contiene dos novedades: la incorporación de emisoras a los equipos quitanieves para que vayan conectados a la Red de Comunicaciones de Emergencias Unificada de Aragón, en la que están los servicios de incendios y forestales, Sanidad a través del 061y Protección Civil con el 112; y la puesta en marcha de 18 estaciones meteorológicas propias del Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística que proveen de información meteorológica al operativo de vialidad.

En su conjunto, el dispositivo de vialidad invernal en Aragón para esta campaña contará con 55 máquinas quitanieves, 51 depósitos de sal y un equipo humano de 123 personas.

La Dirección General de Interior ha activado esta mañana la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR). En función de la evolución de las nevadas, el plan podría pasar este miércoles a Fase de Emergencia nivel 1.

En la cita han estado presentes la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández; el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio; el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada; el delegado de AEMET en Aragón, Rafael Requena; y el jefe de servicio de Emergencias y Protección Civil, Jorge Crespo.

La activación del PLATEAR en fase de alerta se identifica con la existencia de informaciones procedentes de servicios de previsión y alerta o de los servicios ordinarios de intervención que, por evolución desfavorable, pudieran ser generadoras de una emergencia en la que hay que aplicar medidas de protección civil.

De este modo, Protección Civil ha alertado a ayuntamientos, comarcas, grupos operativos, voluntarios de Protección Civil, refugios de montaña e instalaciones turísticas para que extremen las precauciones ante la acumulación de nieve y les ha hecho llegar los consejos básicos de autoprotección.

En principio, está previsto que las dificultades en modo de nieve aparezcan en el norte de la provincia de Huesca, las Cinco Villas, el Moncayo la sierra de Albarracín o Gúdar-Javalambre y, en menor medida, en municipios como Tarazona o Borja. En cuanto a las localidades de mayor población, solo se espera que caiga en Huesca y Calatayud, aunque con escasa incidencia.

Rutas escolares canceladas

De forma preventiva, el Departamento de Educación ha decidido suspender un total de 114 rutas escolares que afectan a 1.128 alumnos. De ellos, 892 pertenecen a las 103 canceladas en Huesca; 225 son usuarios de las 9 líneas canceladas en Teruel; y 11 niños no podrán utilizar los autobuses de las dos rutas escolares suspendidas en Zaragoza.

La recomendación fundamental en estos momentos, no obstante, es mantener la calma, ya que se trata de un habitual episodio invernal y no se espera que caigan más de 10 l/m2, han insistido desde la Dirección General de Interior y Emergencias.

En cuanto a carreteras, la alerta se centra sobre todo en la provincia de Huesca, fundamentalmente en los accesos a Llanos del Hospital y el Balnerario de Panticosa debido al riesgo de aludes.

Una situación particular se puede producir en el Monrepós, alto que solo se podrá cruzar con neumáticos de nieve si se activa el nivel rojo de Tráfico.

Como quedó establecido ya en 2015, para determinados tramos no está permitido circular con cadenas, ni aunque estas sean de lona. De complicarse las circunstancias meteorológicas, se avisará a los vehículos para que tomen el desvío por Puente La Reina.