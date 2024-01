Cerca de 600.000 personas disfrutaron de las actividades navideñas en la capital

Cerca de 600.000 personas han disfrutado de las diferentes actividades diseñadas por el área de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid para el programa de esta Navidad, 'Madrid, una ciudad con estrella', entre ellas, belenes, música, pistas de hielo, espectáculos, talleres, artesanía y propuestas gastronómicas durante seis semanas.

La delegada del área, Marta Rivera de Cruz, ha mostrado su satisfacción por la «gran acogida» de la programación de Navidad con casi 600.000 madrileños y visitantes que han participado de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de «llegar a la mayor cantidad de público, mediante una variada propuesta de cultura y ocio que se ha expandido más allá de la almendra central», según recoge el Consistorio en un comunicado.

Entre todas las opciones, los belenes continúan siendo protagonistas de la Navidad, especialmente el del Ayuntamiento de Madrid en CentroCentro, por el que han pasado cerca de 65.000 personas. También han tenido un gran éxito el del Museo de Historia de Madrid y el del Museo de San Isidro, que han recibido la visita de alrededor de 5.000 personas.

Lleno en música en iglesias y plazas

La música ha sido otra de las grandes protagonistas de la programación navideña, con «éxito de participación» en diferentes iniciativas. El ciclo de conciertos 'Los distritos cantan', ofrecido por formaciones corales de cada uno de los distritos de Madrid en el Auditorio de CentroCentro, congregó unas 3.000 personas entre el 21 de diciembre y el 4 de enero.

Espacios únicos y singulares como las iglesias fueron el escenario de seis conciertos que abarcaron diversos estilos musicales, con un lleno absoluto de público. Forma Antiqva y el grupo flamenco Niño Josele cautivaron a la audiencia en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, igual que Katia Guerreiro y Sandra Carrasco & David de Arahal, en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Además, la Real Iglesia Parroquial de San Ginés, que se unió este año al ciclo de 'Música en las Iglesias', acogió las actuaciones de Cecilia Bercovich y KamBrass Quintet.

La música desde los balcones también se erigió como uno de los eventos más destacados de la Navidad en las calles de Madrid. Tanto Rebeca Rods y Black Light Gospel Choir como María Mezcle desde el balcón del Teatro Español, Gospel Ladies y Roni di Capo desde el de Casa de la Villa y el Coro de Jóvenes de Madrid desde el de la Casa de la Panadería atrajeron a un numeroso público.

Además, los jardines del Cabo Noval acogieron una gran cantidad de espectadores durante el concierto de la Coral Alaia, las Cantatas Navideñas organizadas por las casas regionales de madrid capital y la impresionante zambomba flamenca protagonizada por Remedios Reyes y familia. La emblemática plaza de la Paja, que se unió a las festividades este año, también congregó a una multitud que se deleitó con las actuaciones de Izo FitzRoy, la Zambomba Flamenca-Gitana de La Casa Gitana y la música de Swing Engine Street Sextet.

Otro gran éxito fue la actuación de Estrella Morente y la Banda Sinfónica Municipal en el Teatro Real, el 5 de enero, para celebrar el día de Reyes, con 1.660 localidades vendidas. Este evento, de carácter benéfico, destinó su recaudación íntegra a la Fundación Aladina.

Los jerónimos policromados e instalaciones en distritos

Miles de personas se congregaron frente a la fachada de San Jerónimo el Real para contemplar su transformación en un fresco policromado, ofreciendo un espectáculo de color y que se completó con los tres conciertos del Coro de Voces Graves de Madrid desde la escalinata, el 23 de diciembre.

Las instalaciones artísticas que se distribuyeron por los distritos de Centro, Tetuán, Arganzuela, Barajas y Carabanchel también recibieron una buena acogida. Especialmente, 'Borealis' que atrajo a más de 55.000 visitantes al patio central de Conde Duque, donde disfrutaron en directo de auroras boreales.

Más de 100.000 personas en matadero madrid

Uno de los principales escenarios de estas Navidades ha sido Matadero Madrid, que acogió la quinta edición de 'Madrid, Navidad de Encuentro'. Este año, con Estados Unidos como país invitado, más de 100.000 personas disfrutaron de una muestra de sus tradiciones y su cultura a través de su música y su gastronomía.

Todos los que se acercaron hasta Matadero Madrid pudieron disfrutar de una variada programación dirigida al público de todas las edades con talleres, juegos, instalaciones, zona de foodtrucks y de experiencias diferentes, además de música, cine y muchas otras actividades.

Las instalaciones 'Bola de Nieve', 'Une vache de manège', 'Los títeres de Galiot en Navidad', 'Enginys Eko.poètiks', el Teatro de Autómatas del Ayuntamiento y los diferentes conciertos celebrados en la Plaza de Matadero --como los de la Banda de Madrid, Navidad de Encuentro, el Coro Gospel de Madrid, Ángel Carmona, Bob Sands Big Band, Cherry & The Ladies, The Soul Jacket, The Cinelli Brothers, Javier Botella Quintet & Dómisol Sisters, Barba Dixie Band, The Blue Valley North Marching Band y DD Dunn & The Louisiana Cats-- fueron disfrutados por miles de personas, mientras que las películas proyectadas en la Cineteca tuvieron aforo completo en todas sus sesiones.

El Festival Eñe de Madrid completó las propuestas para el público familiar con talleres de títeres, pero también de poesía e incluso de rap, cuentos de pueblos originarios de América y relatos en inglés, acciones pictóricas y artes escénicas. En Espacio El Taller, muchos visitantes pasaron por la instalación dramatizada 'Souvenir de Navidad', un viaje en el tiempo a la Norteamérica de la década de 1950.

La Nave 17 fue el escenario de un ciclo de literatura y narraciones orales diseñado para toda la familia. Presentó un programa dual destinado tanto al público infantil como al adulto, celebrando así el encuentro intergeneracional que simboliza la Navidad. Además, en la Sala Plató se llevaron a cabo diversas propuestas, incluyendo el espectáculo interactivo 'La (pequeña) Moby Dick', la pieza escénica 'Ciudades (Arquitecturas en movimiento)' y el cautivador espectáculo de teatro de sombras 'Celeste'.

Por su parte, el ya tradicional espectáculo navideño del Teatro Circo Price, 'Circo Price en Navidad: La casa del árbol', contó con unos 65.000 espectadores.

Cabalgata de reyes

El 5 de enero todo el protagonismo fue para la cabalgata de Reyes que el Ayuntamiento, bajo el lema 'El regalo de la inocencia', dedicó a las personas mayores.

La ciudad vivió con especial alegría este recorrido, con cerca de 300.000 personas congregadas que no quisieron perderse las carrozas y los espectáculos con miles de participantes y compañías nacionales y extranjeras, así como los que la siguieron por televisión a través de Telemadrid y RTVE.

En la cabalgata de Reyes, aumentó notablemente con respecto al pasado año la asistencia de colectivos de personas con discapacidad, que tenían asientos y espacios reservados en las diferentes gradas situadas en el recorrido, así como un espacio reservado en la plaza de Cibeles, contando con audiodescripción y subtitulado en directo, intérprete de lengua de signos, equipos de bucle magnético y sonido amplificado, además de mochilas vibratorias.