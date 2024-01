La banda gandiense Zoo ha anunciado este domingo, a través de un vídeo públicado en sus redes sociales, que se despedirá de los escenarios tras diez años de música en valenciano desde que en 2014 publicarán su primer hit 'Estiu'.

Un adiós que la banda dará tras una pequeña gira de solo diez conciertos --uno por cada año de vida del grupo-- y que terminará donde todo empezó, en Gandia (Valencia), en el Pirata Beach Festival.

De esta forma, ofrecerán otros nueve conciertos, que arrancarán en marzo, en las salas La Riviera de Madrid o Garaje Beat Club de Murcia y los festivales el Telecogresca (Barcelona), Primavera Trompetera (Jerez de la Frontera), Iruña Rock, Zeid Fest (Bilbao), A Candeloira (Lugo), Viñarock, Sensenom Festival (Mallorca), Alterna Festival (El Bonillo).

En el vídeo de más de dos minutos difundido el 'monet', símbolo del grupo, aparece en diferentes escenarios hasta encontrarse con 'Panxo' --como se conoce a Toni Sánchez, la cara más visible de la banda-- a quien dirige un gesto de despedida. Al final, aparecen dos fechas: '2014-2024' y en la publicación una palabra 'ADÉU'.

Desde 2014 y aquel «Cau la calor a la Safor, bombeja el ritme», ha actuado en numerosas localidades valencianas, así como en escenarios de Extremadura, Asturias, Aragón, Galicia, Andalucía o Castilla-La Mancha con su gira 'Panya' y el Wizink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, en los que miles de personas acompañaron al grupo en el cierre de su gira 'Llepolies'.

Asimismo, han viajado hasta países como Francia, Polonia, Japón, Alemania, Hungría, Inglaterra, Suiza, Bélgica y Palestina.

'Panxo', entrevistado por Europa Press TV, aseguró en marzo de 2023 que Zoo era «la banda de su vida, la banda que soñaba (...) el proyecto que me ha dado la felicidad y me ha alegrado la vida». «No me quiero comprar un avión, no tengo ninguna idea loca; solo quiero seguir viviendo de la música e intentar al máximo evitar tener que echar el currículum en un supermercado para trabajar», sostuvo entonces.