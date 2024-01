Aragón ya está preparado para la transición a la Televisión Digital Terrestre de Alta Definición

La Comunidad Autónoma de Aragón está preparada para la transición a la Televisión Digital Terrestre de Alta Definición (TDT-HD) y el cese de la emisión de la Televisión Digital Terrestre en Definición Estándar (TDT-SD), cuyas emisiones de los canales de ámbito autonómico en Aragón será el próximo 12 de febrero, no suponiendo un problema para la TDT autonómica al emitirse ya en simulcast el SD y HD en toda la región.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, a través de la asociación nacional sin ánimo de lucro UNIRED, que integra a operadores de redes portadoras de difusión de la señal audiovisual y gestores de infraestructuras de telecomunicaciones, como la Aragonesa Servicios Telemáticos (AST), ha comunicado al Gobierno de Aragón la fecha definitiva del cierre de emisiones SD de los canales de ámbito autonómico en la región.

Tras demorarse un año por orden del Ministerio, este 12 de febrero se llevará a cabo el cese, cumpliendo con lo establecido por el Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital, han indicado desde el Departamento de Hacienda y Administración Pública.

Así, todos los canales de televisión, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, deberán evolucionar sus emisiones a alta definición antes de la mencionada fecha.

En este sentido, la TDT autonómica ya se emite en simulcast el SD y HD en todo el territorio de Aragón. Por ello, este cambio no genera ningún problema de transmisión y difusión de señal. Sí afecta, sin embargo, a aquellos aragoneses que no cuenten con aparatos preparados para las señales TDT-HD.

Televisores no compatibles

Aunque en la actualidad no es muy habitual, todavía pueden encontrarse televisiones o sintonizadores que no son capaces de reproducir contenido en HD y que, a partir del próximo mes, no podrán ser utilizados.

Los usuarios se verán obligados a cambiar de aparato para poder acceder a los canales HD, aunque también podrán adquirir adaptadores HD/SD. De la misma forma, previa entrada en vigor de la medida los titulares de los canales de TDT que no usen la alta definición tendrán que adaptarlos desde el formato SD o se verán obligados de dejar de emitir.

Las ventajas que presenta el sistema DVB-T2 (HD) frente al DVB-T (SD) son que, por ejemplo, este formato ofrece un mínimo de 30 por ciento de capacidad más y, de esta forma, un mayor flujo de datos, emisiones de alta resolución, con más canales de audio o una mayor tasa de fotogramas por segundo.

Igualmente, el códec H.265 --correspondiente al sistema HD--, dispone de una mejor comprensión y un mejor rendimiento de escenas con movimiento rápido.