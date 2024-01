Juristes Valencians pide apoyo de PP y PSOE ante "la última oportunidad real" de recuperar el Derecho Civil Valenciano

L'Associació de Juristes Valencians ha instado este miércoles a PP y PSOE a apoyar la enmienda que se votará este mes en el Congreso para que la Comunitat Valenciana pueda recuperar el Derecho Civil Valenciano, en el marco de una reforma de la Constitución que supone «la última oportunidad real» para lograr una «reivindicación justa, democrática y con enorme consenso social».

Así lo ha señalado en rueda de prensa el presidente de Juristes Valencians, José Ramon Chirivella, acompañado por el expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala; el catedrático de Economía y exconseller de Hacienda, Vicent Soler, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), José Soriano.

PP y PSOE presentaron el pasado viernes en el Congreso de los Diputados la proposición de reforma constitucional del artículo 49, para eliminar el término «disminuido» en referencia a las personas con discapacidad. En ese marco, Compromís-Sumar se ha comprometido a impulsar una enmienda para incluir la recuperación del Derecho Civil Valenciano en el debate de la reforma, que se tramitará de urgencia durante este enero en un pleno monográfico.

La enmienda, ha detallado Sala, propone añadir un segundo párrafo a la disposición adicional segunda del artículo primero de la Constitución, para establecer que: «La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8 ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales».

Así, no se cita de forma expresa a la Comunitat Valenciana, es para «cualquier comunidad que la haya asumido en su estatuto y forme parte del bloque de constitucionalidad la competencia privada en materia de derecho civil». «No se trata de separatismo» ni de «independentismo» o «particularidad», «se trata de lo más afín precisamente que es el derecho privado, contractual y familiar en la vida de los ciudadanos».

Chirivella ha indicado que «es impresentable que a los valencianos se nos quiera dejar de lado, olvidar y discriminar en un momento en el que por fin de va abrir la modificación del texto constitucional, por acuerdo de PP y PSOE».

Compromiso de "todos los líderes políticos"

Asimismo, ha recalcado que, en la campaña para las elecciones generales del 23 de julio, «todos los líderes políticos de PP y PSOE de las circunscripciones de Valencia dijeron que impulsarían un pacto de estado en favor de la recuperación del autogobierno valenciano en el ámbito del derecho civil».

En esta votación, «se tendrán que posicionar» y, «a la hora de la verdad, veremos si realmente están con los valencianos o simplemente nos están dando largas», ha apuntado, antes de recordar que para que salga adelante se precisa el respaldo de tres quintas partes de la Cámara Baja, por lo que es imprescindible el voto conjunto de PP y PSOE. Ha explicado que este miércoles enviará a todos los diputados valencianos el texto de la enmienda.

A su juicio, «esta causa la debe liderar el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se significó claramente en su discurso del 9 d'Octubre en la defensa del Derecho Civil Valenciano» y «tiene la oportunidad de defender los intereses de nuestra gente en Madrid y ante todo el mundo», así como el 'expresident' Ximo Puig, ya que «están gobernando los suyos» y el PSOE tiene la «responsabilidad histórica» de haber interpuesto el recurso de inconstitucionalidad que se saldó con la anulación.

Chirivella ha incidido en que, en una carta dirigida al entonces presidente de Les Corts, Enric Morera, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, manifestó que «respalda activamente» la reintegración del Derecho Civil Valenciano. «¿Por qué esta dificultad para hacer realidad lo que está defendiendo quien impulsa esta cuestión», ha preguntado.

Concentración en valència

El presidente de Juristes Valencians ha anunciado que el próximo 14 de enero --justo antes del debate parlamentario, que está previsto entre el 15 y 16 de ese mes--, la entidad organizará una concentración en València a la que invitará a toda la sociedad civil valenciana y al municipalismo.

«No puede ser que, cuando (el presidente del Gobierno central) Pedro Sánchez está pactando con otros, dándoles cosas, a los valencianos, por las vías democráticas y constitucionales, se nos diga que no sin justificación. No se nos puede dejar fuera otra vez», ha subrayado, antes de cuestionar qué fuerza tendrá la Comunitat para reivindicar una financiación justa o la mejora de las Cercanías si no «gana la batalla» del Derecho Civil Valenciano, que es «la primera pieza» sin la que la agenda valenciana «no tiene sentido» y «sería una gran mentira».

Sobre la oposición de Vox, que en la Comunitat gestiona la Conselleria de Justicia, Chirivella ha recalcado que «el autogobierno descansa en la Presidencia de la Generalitat», por lo que no es competencia de dicho partido. «Fue Franco, que tiene ciertas similitudes ideológicas supongo con Vox, el que positivizó ese derecho civil para los gallegos, los vascos, los catalanes, aragoneses, etc.», ha zanjado.

"anomalía constitucional"

En esa línea, Vicent Soler ha incidido en que la única de las siete comunidades que no recuperó su derecho foral en el franquismo fue la valenciana, a diferencia de Galicia, País Vasco, Navarra y el resto de territorios que formaban la Corona de Aragón.

«Los redactores de la Constitución fueron condicionados por decisiones hechas en una dictadura» y ahora estamos ante una «anomalía constitucional», ya que la Carta Magna reconoce los derechos vinculados a la foralidad y «se equivoca al completar la cantidad de CCAA», dejando fuera a la Comunitat.

El decano del ICAV ha indicado que en sus reuniones con los representantes del PP y PSOE, ambos mostraron su apoyo a la recuperación del Derecho Civil Valenciano, y ha garantizado el apoyo del órgano colegual con una reivindicación «más que histórica y más que legítima, que tiene que ver con recuperar lo que siempre ha sido nuestro».