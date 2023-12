Los grupos de EH Bildu y Elkarrekin en las Juntas Generales de Bizkaia han acusado a la Diputación de no apostar por el fomento del transporte público al «enmendar la plana» a las políticas de bonificación y «dejar fuera» de los descuentos a la mayoría de sus usuarios. Por su parte, el PSE-EE ha lamentado que se esté «especulando» con la intención de «fijar la idea de restricciones» en las ayudas al transporte y ha precisado que la aplicación de los descuentos se decidirá en el CTB.

Los grupos junteros han aludido de este modo a la aplicación de descuentos en el transporte público a partir de enero durante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia, reunido este viernes en la Casa de Juntas de Gernika para el debate de las enmiendas parciales y la aprobación definitiva del proyecto de presupuestos para 2024.

Durante la sesión, la juntera de EH Bildu Arantza Sarasola ha planteado que, «en lugar de la política del asfalto, de la supersur, de los subfluviales» que se impulsa desde el Gobierno foral, «desde las instituciones públicas habría que invertir en transporte público y fomentar su uso del metro, del tren, de Bizkaibus».

«Y eso pasa por continuar con las bonificaciones y por avanzar en la implementación de un modelo que contemple la gratuidad para determinados colectivos, menores de 18 años, estudiantes, personas en paro, y desde luego no pasa por enmendar la plana a las políticas de bonificación, como acaba de anunciar que se va a hacer el Consorcio de Bizkaia», ha subrayado.

La apoderada de EH Bildu ha advertido de que el 75% de las personas usuarias del transporte público en Bizkaia «van a perder bonificaciones» y, en consecuencia, se van a volver a «meter más coches en las carreteras». Según ha planteado, eso supondrá, «en lugar de avanzar, retroceder».

También la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha reivindicado la mejora del transporte público y ha pedido que sea gratuito para los menores, estudiantes y personas con ingresos inferiores a 22.500 euros brutos y se mantenga la bonificacación del 50% de las tarifas «al menos hasta que las nuevas tarifas por renta y uso estén en marcha».

De Madariaga ha lamentado que esta cuestión «parecía hecha» tras el acuerdo anunciado entre PNV y PSE para el mantenimiento para 2024 de «nuestra parte de la bonificación en las tarifas de transporte personalizado y de los abonos con cargo a las administraciones vascas competententes», pero «ayer nos desayunábamos con la noticia de que el CTB y la Diputación han decidido que no va a ser así y las personas con títulos de transporte como la Barik, Gizatrans o Bidai no serán beneficiarias de la bonificación».

«La palabra de PNV y PSE parece que es papel mojado», ha criticado De Madariaga, para que la que «esto es una muestra clara de cuáles son sus prioridadss: grandes obras sí, pero los descuentos vienen y van».

Según ha denunciado, de este modo, en el Gobierno foral «dejan claro el valor que dan al transporte público, esto es si no es rentable, la cohesión social, la ecología o la crisis climática no son tan importantes», y, además, dejan en evidencia «su falta de conciencia social con quienes usan el transporte público, mayormente mujeres y personas de rentas bajas que no van a tener otra alternativa de movilidad».

Especular

Por su parte, el portavoz del PSE-EE, Goio Zurro, ha criticado que se está intentando «fijar una idea sobre restricciones» en las ayudas al transporte y ha precisado que «esa no es la voluntad de los socialistas».

Zurro ha recordado que el pasado mes de noviembre se aprobaron unas medidas que «valoramos entonces y ahora como buenas, y que están basadas en un acuerdo del Parlamento vasco que hablan de renta, de uso y de condiciones personales». Según ha indicado, «ahora se ha aprobado un nuevo Real Decreto» por parte del Gobierno central y «habrá que ver cómo afecta a esas medidas que tomamos en base a ese real decreto y de las medidas que lo desarrollen».

El portavoz socialista ha precisado que, «para eso, habrá que convocar nuevamente al Consorcio de Transportes de Bizkaia y será allí, entre instituciones, con todos los datos, donde se dedica cómo aplicarlo y a qué títulos». «Lo demás que estamos viendo estos días es especular», ha asegurado.

Por su parte, ha apuntado, el PSE estará «a la altura» defendiendo que «las ayudas lleguen al mayor número posible de ciudadanos para aliviar las cargas a las familias y fomentar políticas sostenibles».