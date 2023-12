El presidente del comité de empresa de Bilbobus, José Fernandez, ha asegurado este viernes que la plantilla «no ve visos de solución a medio plazo» y se «está lejos de retornar a una situación normalizada del servicio» porque las negociaciones mantenidas con la empresa adjudicataria han sido «muy insuficientes».

Fernandez, de UGT, sindicato mayoritario en el comité, ha acusado asimismo al Ayuntamiento de Bilbao, como adjudicatario último del contrato, de «omitir totalmente su responsabilidad» en la búsqueda de una solución a este conflicto, que mantiene la plantilla por una revisión del contrato con la concesionaria que contemple una mejora de sus condiciones laborales.

«Algo tendrán que hacer, no se les puede hurtar a los usuarios el servicio de forma indefinida y permanente por una inacción de los propios responsables», ha proseguido, ya que el ayuntamiento tiene un contrato con la empresa, que han suscrito los dos.

Férnandez ha hecho estas valoraciones al inicio de la manifestación convocada este viernes, como acto central de una nueva jornada de huelga de 24 horas que ha afirmado ha sido secundada al 100% y de forma masiva, excepción hecha de los servicios mínimos establecidos.

La marcha, que ha discurrido tras una pancarta donde podía leerse el lema «No a los recortes - Negociación Ya», ha partido del Sagrado Corazón, frente al Gobierno Vasco para, tras recorrer un itinerario por distintas calles de la capital vizcaína, concluir en la plaza Circular.

El presidente del comité ha dicho «no entender» que, desde el Consistorio bilbaino «estén viendo las marquesinas llenas de usuarios, a los que no se les puede hacer esto y sigamos sin visos de solución a medio plazo».

En este sentido, ha reconocido que «la empresa, por su lado, tiene una serie de cuestiones que resolver, que las tendrá que resolver de una u otra manera, pero lo que es claro es que el propio ayuntamiento es el responsable del contrato y, como responsable del contrato, se debe la ciudadanía, y algo tendrá que hacer, evidentemente».

Tras asegurar que, desde la convocatoria en octubre de un calendario de huelgas que está previsto que se extiendan hasta mayo, «desgraciadamente, no hay mucho nuevo que contar y estamos, si no en el punto de salida, los movimientos han sido pocos y las reuniones, solo dos», algo que ha considerado «muy insuficiente para plantearnos el poder retornar a una situación normalizada del servicio».

Contrato hasta 2029

Tras confirmar que no hay ninguna reunión «prefijada de momento», ha incidido en que el contrato, con vigencia hasta 2029, a juicio de la parte sindical, «no da más de sí porque tiene unos parámetros que se han visto superados por los propios incrementos de IPC, que han sido bestiales», algo de lo que no culpan a nadie de ello, pero «sí quieren señalar a quien tiene la potestad para dar las soluciones pero no aporta esas soluciones».

En este punto, se ha referido a los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento en el sentido de que no puede hacer nada para la readecuación de las condiciones del contrato actual por «incompatibilidad jurídica, técnica y económica».

Sin embargo, desde su punto de vista, «los equipos técnicos y jurídicos tienen una serie de salidas para buscarlas, pueden buscarlas y deben buscarlas porque es su obligación y porque se lo deben a los usuarios», ha subrayado el presidente del comité.

Con la mesa negociadora constituida desde hace dos años, Fernández, ha insistido en que «no está funcionando» más allá de haber mantenido el pasado 20 de diciembre una octava reunión sin ningún tipo de acercamiento con la empresa concesionaria del servicio, Alsa Transitia.

La plantilla de Bilbobus se compone en la actualidad de alrededor de 650 trabajadores que, en enero de 2024, retomarán las movilizaciones a partir del día 4 con tres paros consecutivos de cuatro horas convocados para ese día y también el 8 y el 16 de enero.

Proseguirán el calendario de movilizaciones el día 18 de enero con otra huelga de 24 horas, para concluir la tanda convocada para el próximo mes de nuevo con sendos paros de cuatro horas los días 22 y 31. En total, este calendario de 30 días de movilizaciones, hasta el 29 de mayo, establece seis jornadas de huelga total.