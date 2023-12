La noria de San Sebastián no abrirá hasta que se revisen todos los sistemas de seguridad

La noria de San Sebastián, averiada este pasado jueves por el fallo de una electroválvula, no abrirá hasta que se revisen todos los sistemas de seguridad. La atracción, instalada de Alderdi Eder, sufrió la avería sobre las siete de la tarde, dejando suspendidas en el aire a 67 personas (entre ellas, 17 menores de edad) que ocupaban las 24 cabinas de la misma y que fueron rescatadas por los bomberos.

El director de la Sociedad de Fomento de San Sebastián, Iñigo Olaizola, en declaraciones a los periodistas este viernes, ha explicado que el problema que ha tenido la noria es «muy recurrente y bastante habitual», como es el fallo de una electroválvula. En ese caso, según ha apuntado, «parece ser que puede ser por motivos de la salinidad del salitre».

En esa línea, ha señalado que ya se ha solicitado la pieza a Alemania y «puede tardar un par de días». Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la empresa responsable que «revisen todos los sistemas de la noria, especialmente de seguridad», algo que se está realizando desde ayer y continúa en la jornada de este viernes.

Olaizola ha detallado que «tienen que chequear los sistemas manuales y electrónicos para que no se produzca la situación de ayer de tener que venir los bomberos» y ha insistido en que desde Fomento San Sebastián se ha pedido a la empresa que «se revise al detalle».

De este modo, ha afirmado que la noria «desde luego, hoy, no va a funcionar», aunque podría hacerlo porque «ya se ha conectado la otra electroválvula». «Pero queremos que tenga la nueva, que tengan todos los sistemas revisados y parece ser que puede tardar un par de días», ha remarcado.

En cuanto a la parada de ayer, el director de la Sociedad de Fomento de San Sebastián ha insistido en que se produjo porque «la electroválvula se estropeó y no activaron el sistema manual» ya que, según ha señalado, «parece ser que el encargado se puso un poco nervioso y avisaron a los bomberos».

Fin de semana

No obstante, ha confiado en que la noria pueda estar en funcionamiento este fin de semana, aunque ha reiterado que «desde la Sociedad de Fomento del propio Ayuntamiento no vamos a activar nada y no damos el permiso hasta que los sistemas de seguridad, que tiene dos, estén totalmente revisados y hagan todas las pruebas».

Olaizola ha explicado, además, que durante la avería de la noria «no hubo ningún incidente con ninguna persona, a excepción de una señora que se puso un poquito nerviosa, que se la atendió» y ha querido mostrar su agradecimiento a los servicios de bomberos, policía municipal y protección civil por «la rapidez y la eficacia».

«Creo que se hizo una operación muy limpia, muy rápida y desde luego no nos consta ningún incidente. Pedir disculpas a la gente que tuvo que sufrir ese episodio, pero no se produjo nada fuera de lo común», ha asegurado, al tiempo que ha insistido en que es un fallo habitual en este tipo de norias porque «estas válvulas pueden fallar con determinadas condiciones, aunque nunca habíamos tenido una un fallo de estas características».