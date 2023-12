Almeida cree que "no es afortunado" que PSOE hable de "terrorismo climático" tras pactar Alcaldía de Pamplona con Bildu

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que «no es afortunado» que el PSOE se haya referido a las talas por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro como «terrorismo climático» después de haber pactado la Alcaldía de Pamplona con Bildu.

«Creo que no es afortunado ni por los socios que tienen los socialistas en estos momentos, pero sobre todo porque yo creo que esto se debería desterrar de debates como el del arbolado que exigen más rigor y precisión y menos demagogia», ha criticado el regidor tras visitar la Fundación José María de Llanos.

Y es que la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, indicó que lo que se está perpetrando en Madrid Río, Comillas y Delicias es «terrorismo climático», ejecutado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y Almeida.

Maroto también recordó que hasta «los propios informes del Ayuntamiento dicen que estas talas son ilegales, en concreto en el Parque de Arganzuela». «El informe de la dirección general que ha analizado el proyecto dice que va en contra de las normas urbanísticas. Por eso volveremos a reclamar en el Pleno que paren las obras, que Almeida se ponga del lado de los vecinos, que deje de ser cómplice de Ayuso», destacó.

Almeida ha asegurado que «respeta» la visita de Maroto y el portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, pero ha recalcado que «le hubiera gustado que mostraran la misma preocupación por los árboles que va a talar el Gobierno de España en la estación de Atocha».

«No he visto que se acercaran en ningún momento, pero yo no voy a decir que el Ejecutivo central practica terrorismo climático por talar 250 árboles en la estación de Atocha Me parece muy bien que inviertan infraestructuras en la ciudad de Madrid y que cumpla con la ley del arbolado, como ha hecho la Comunidad», ha apuntado.

Actuaciones

La Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras comenzó el pasado 11 de diciembre las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro tras obtener la declaración ambiental favorable emitida por emitida el 14 de noviembre por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

«La Administración madrileña va a reducir la masa arbórea apeada en un 50,9% de los 1.027 árboles que inicialmente se contemplaban para ser apeados», detallaron fuentes de la Consejería que dirige Jorge Rodrigo.

Esta reducción se produce por tres motivos, como apunta el Gobierno regional. El primero son los cambios de ubicación de la subestación eléctrica fuera de los Jardines de Palestina, que se une a la modificación de la ubicación también de otras instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de la obra, sobre todo fuera del entorno de Comillas. La tercera razón es el aumento de ejemplares trasplantados.

Siete kilómetros

Las actuaciones se ejecutarán sobre casi 7 kilómetros, que abarca el tramo comprendido entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Contempla dos nuevas estaciones, ubicadas en Comillas y Madrid Río.

Las obras permitirán conectar con el resto de la red del suburbano y con los trenes de Cercanías y de Media y Larga Distancia en Palos de la Frontera, Atocha y Conde Casal, donde también se emplazará un nuevo intercambiador.

El proyecto completo de esta prolongación supone la unión de Cuatro Vientos con Valdebebas Norte, han destacado en la Comunidad. De esta forma, el Metro madrileño se ampliará en 33 kilómetros más y una veintena de estaciones que enlazarán además con la T4 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.