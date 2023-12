Renfe oferta más de medio millón de plazas (502.000) en sus trenes AVE, Avlo, Alvia e Intercity para viajar desde este viernes 22 de diciembre y hasta el domingo 7 de enero entre Andalucía y Madrid, Valencia y Barcelona.

Para las relaciones entre Andalucía y Madrid, Renfe tiene a la venta más de 417.000 plazas en los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, incluidos los refuerzos en 30 trenes que circularán con el doble de plazas habituales durante estas fechas, informa Renfe en un comunicado.

Para desplazamientos entre Andalucía con Barcelona y Valencia la oferta desde Navidad a principios de 2024 se eleva a 85.000 plazas, incluyendo trenes Ave e Intercity que prestan servicio en estas relaciones.

En la relación de Media Distancia Sevilla-Cádiz, Renfe ofrecerá una programación de 34.500 plazas desde el viernes 22 y hasta el próximo martes 26 de diciembre. En estos días circularán 19 trenes reforzados que incrementarán la oferta en 4.000 plazas más respecto a la habitual.

Viaje respetuoso con el medioambiente

Desde el punto de vista medioambiental, el uso del tren para desplazamientos entre Andalucía y Madrid, Valencia y Barcelona durante el periodo de Navidad puede llegar a evitar la emisión a la atmósfera de 21.634 toneladas de CO2 y el consumo de más de siete millones de litros de gasolina.

Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no producen emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o «neutralidad de carbono» al no producirse emisiones indirectas tampoco en origen.

Renfe cuenta con la certificación 'Carbono Neutro' otorgada por Aenor para todos sus trenes eléctricos tanto de viajeros como de mercancías, lo que destaca el compromiso con la sostenibilidad y el objetivo de ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica de tracción, mediante planes de conducción eficiente y el empleo del freno regenerativo.