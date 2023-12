La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un sello para «centros sin pantallas» en Infantil y Primaria que permita a los centros que deseen acogerse ofrecer este tipo de educación a las familias en estos primeros años de la formación de los jóvenes, reforzando así su capacidad de elección y ayudando a combatir la problemática de las adicciones digitales.

Así lo ha indicado este martes el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que ha explicado que esta propuesta se incluirá en el Plan por la libertad, la pluralidad y la calidad de la educación que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó al comienzo del curso escolar y que el Gobierno regional espera presentar este mes de enero.

En dicha «presentación oficial» se desvelará el documento que sintetiza todos los elementos del plan, algunos de carácter normativo y otros «de carácter más práctico», ha indicado el consejero.

Viciana ha defendido, entre los objetivos del plan, «atajar» problemas como la dependencia de las pantallas por parte de los estudiantes y formarlos «sobre la situación en la que se encuentran en la sociedad y en el mundo».

Aspectos como la violencia, las agresiones sexuales, el suicidio tendrán especial relevancia en este plan, ha subrayado el consejero, quien ha defendido el trabajo «multifuncional» que realizan distintas áreas del Gobierno autonómico, como Sanidad o Asuntos Sociales.

«Los consejeros hacemos una piña y estamos muy compenetrados, entre otras cosas porque creemos que es necesario para que las cosas funcionen», ha añadido el titular de Educación, quien ha subrayado la importancia de formar a los alumnos sobre ello, porque «con una buena formación hay muchas cosas que se pueden atajar».

QUE LOS ALUMNOS "PUEDAN ENTENDER LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO

«Creemos que todo esto es fundamental porque los alumnos tienen que entender lo que está pasando en el mundo. Es muy importante que un alumno pueda abrir un periódico, pueda encender la televisión y ver un telediario y entender lo que está pasando», ha remarcado.

Trabajar en la salud mental de los jóvenes, llenar su vida «con alegría» y «ganas de vivir» son los principios que inspiran esta actuación, ha subrayado Viciana parafraseando a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Sobre el debate abierto por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, tras la última Conferencia Sectorial de Educación para prohibir los móviles en las aulas, Emilio Viciana ha vuelto a recordar que esta cuestión ya está regulada en la Comunidad desde 2020, donde estos dispositivos están vedados en las aulas y áreas comunes durante la jornada escolar.

En este sentido, considera que la propuesta de la ministra «llega años tarde» y cree que se lanzó precisamente durante aquella reunión para «tapar» el debate sobre las cotizaciones de las prácticas en la Formación Profesional, una cuestión sobre la que ha vuelto a advertir de los problemas que conllevará y, aunque ha garantizado que la Comunidad de Madrid «va a cumplir las normas», ha anunciado medidas desde el ámbito autonómico para ayudar a empresas y centros de enseñanza a paliar sus efectos.

Reforzar saberes como la historia y los clásicos, así como incluir el currículo la enseñanza de la Constitución o aspectos del Código Penal, evitando, entre otras cosas, que se «menosprecie» la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

UNA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE ENSEÑANZA BILINGÜE

Precisamente sobre la Historia, el consejero ha abogado por recuperar la enseñanza en español de esta materia, al igual que la de Geografía, en aquellos centros donde actualmente se imparte en inglés, después de haber analizado «un detrimento» en los conocimientos «tanto de Historia como de Inglés» fruto de este modelo.

En lugar de ello, ha apostado por reforzar la enseñanza específica del inglés, en la que los alumnos puedan aprender haciendo «cosas tan bonitas como poder escuchar un discurso» del que fuera primer ministro británico Winston Churchill o «hacer un comentario de texto» sobre una obra de William Shakespeare.

El consejero ha presumido en su intervención de los «resultados muy positivos» obtenidos por la Comunidad en el último Informe PISA, pero ha lamentado que «en general han sido bastante mediocres» para el conjunto de España y ha advertido de que es preciso «seguir mejorando».

Así, ha constatado «importantes desafíos por delante» como mejorar la capacidad de comprensión lectora de los alumnos o las habilidades en matemáticas, al tiempo que ha expresado su preocupación por la «brecha de género» existente en el ámbito científico.

No obstante, ha advertido de que el Gobierno regional no cree en «las cuotas o en reducir la exigencia a las mujeres» para compensarlo, algo de lo que ha acusado al Ejecutivo central, sino que apuesta por que «mejoren todos por igual y que cada uno decida». «La libertad de elección uno de los pilares de Madrid», ha recordado, algo que ha hecho extensivo no sólo a la hora de escoger un centro, sino de optar por un tipo de estudios u otro.

PLAN PARA REDUCIR LA BUROCRACIA EN LOS COLEGIOS

Por último, Emilio Viciana ha asegurado que la Consejería trabaja en un plan para reducir la carga burocrática del profesorado, con 800 incorporaciones de personal administrativo previstas a lo largo de la legislatura, algo clave para uno de los objetivos de la Comunidad de Madrid, como es lograr que los profesores «estén motivados».

Viciana ha estado respaldado en este desayuno informativo por numerosos miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad, como la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila; el titular de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo; el de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, la de Sanidad, Fátima Matute; la de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, o el de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

También se encontraban entre los invitados el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, entre otras personalidades.