La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, ha considerado que el Gobierno de Aragón es el «más radical y reaccionario» de la historia de la comunidad autónoma, además del más «incompetente», aduciendo que se han presentado 1.800 enmiendas al proyecto de presupuesto.

«Es un mal presupuesto, aparte de chapucero, y lo refrenda que los propios grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno --VOX, PAR y Teruel Existe-- han presentado más de 200 enmiendas».

Por ello, Pérez ha reclamado a los militantes socialistas «elevar su compromiso, su militancia activa», pero también «sonora para defender lo que significa el Partido Socialista, así como las idiosincrasias y las singularidades que tiene la provincia de Teruel».

Así se ha expresado Pérez este sábado, ante los afiliados socialistas que han participado en la tradicional comida de navidad, donde una veintena han recibido un reconocimiento por sus 40 años de militancia. Ha pedido «paciencia ante los ataques» que sufre el partido por parte de «los más reaccionarios» y «fuerza para seguir desplegando un proyecto que sitúe en primera línea a las personas y apueste por la libertad, la justicia social y la solidaridad».

Moderación

También, de cara al 2024, ha apelado a la «moderación», puesto que «estamos en un sistema democrático, todos los poderes públicos intervienen y funcionan», ha esgrimido, lamentando que el PP «haya dejado su destino en manos de los herederos de Franco».

«Ellos están marcando claramente esa batalla cultural, como así lo demuestran sin ningún tipo de rubor absolutamente en todos los ámbitos», ha aseverado, según han indicado desde el PSOE Teruel en una nota de prensa.

Los socialistas «hemos pasado unos meses durísimos», ha reconocido, para después lanzar un mensaje de «gratitud infinita al aguante y moderación que han demostrado tantos y tantos militantes, que hoy están representados en esta comida de convivencia, y a tantos representantes institucionales que tenemos a lo largo y ancho de la provincia, porque hemos vivido momentos inéditos de tensión y presión en democracia, tanto en nuestras sedes como en las redes».

En los momentos de dificultad está «el momento de oportunidad para rearmarnos», ha destacado, ensalzando la labor de la «militancia silenciosa» y su reivindicación de «lo que ha sido este partido».

«Un gran partido --PSOE-- que en Teruel significa prosperidad, modernidad, iniciativa. No me cansaré de repetir que todos los grandes proyectos que suponen un valor añadido, que suponen marca de esta provincia, llevan el nombre del Partido Socialista, no solo en su ideario sino en su desarrollo», ha apostillado.