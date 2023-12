Rafa Montes Rincón, candidato a la alcaldía de Fiñana por el PSOE, ha sido investido este sábado como primer edil de este municipio almeriense con el apoyo de los cinco concejales que formarán el nuevo equipo de gobierno socialista, tras revalidar la mayoría absoluta con él al frente de la candidatura por tercera vez consecutiva.

La constitución de la nueva corporación se ha llevado a cabo en el Centro Polivalente Almacén de Trigo ante numeroso público y con la presencia de diputados nacionales y provinciales, senadores, alcaldes y concejales de diversos pueblos de la provincia. Ante todos ellos Montes ha defendido como primera línea programática de su equipo, el convencimiento de que «el futuro está en los pueblos de interior con un desarrollo sostenible», informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

A las 12,00 horas, y bajo la supervisión del secretario municipal, los concejales de mayor y menor edad han constituido la mesa desde la que se ha realizado el llamamiento para que cada uno de los nuevos ediles jurasen o prometiesen el acatamiento de la Constitución Española, como norma suprema del Estado, quedando así constituida una corporación que estará conformada por cinco concejales del PSOE, dos del PP y dos de VOX.

El Ayuntamiento de Fiñana ha sido el último en constituirse en la provincia de Almería al verse obligado a repetir la votación en dos mesas por decisión de la Junta Electoral Central, jornada celebrada el pasado 26 de noviembre y que ha dado los mismos resultados que los obtenidos el pasado 28 de mayo.

Sobre este particular, el ya alcalde de Fiñana ha afirmado que «el capricho de las urnas simplemente ha restado un tiempo precioso que Fiñana jamás debió perder, pero esas son las reglas de juego y se tienen que respetar. Y esa decisión del pueblo consumada dos veces, hace que tenga que agradecer especialmente el trabajo realizado por todo el equipo que me acompaña, los compañeros que han formado parte de la candidatura y a mi partido el PSOE, pero muy especialmente a la agrupación de Fiñana y a todos los que han apostado por mí y que me han aupado en momentos muy difíciles», afirmó.

Montes ha hecho un llamamiento no sólo a los ediles de su corporación, sino a toda la comarca en la que se encuadra Fiñana, afirmando que «toca remangarse, aunque os puedo decir que en ningún momento hemos dejado de trabajar, pensando en el bienestar no solo de los Fiñaneros sino en el de toda una comarca como es el Rio Nacimiento, que tiene un enorme potencial por terminar de descubrir. Y lo que es más importante, tenemos el deber de llevarla por bandera a todos los estamentos posibles, y que se reconozca que el futuro está en los pueblos de interior, con un desarrollo sostenible».

Respecto al camino a seguir en la consecución de los objetivos de esta legislatura, el acalde fiñanero apuntaba que «alguien dijo en una ocasión que un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Pues bien, el nuevo camino que iniciamos es complicado y lleno de baches, pero con un equipo como el que me acompaña los podremos sortear, buscando soluciones y proyectos acordes con la realidad que rodea a Fiñana y a su comarca, donde el fenómeno de la despoblación se ha convertido en una preocupación, al igual que la falta de oportunidades», afirmó.

En su llamamiento a la búsqueda de soluciones el alcalde y presidente de la mancomunidad de Río Nacimiento arengó a los vecinos afirmando que «yo quiero estar en Fiñana, quiero que nuestra gente se quede aquí, y trabajaremos codo con codo con quien ofrezca proyectos creíbles y sostenibles con nuestro entorno, que hagan posible el retorno de talento y emprendedores, con soluciones a largo plazo. Todo esto es posible con la ayuda de las distintas administraciones sean del color político que sean, porque Fiñana no solo es para venir de visita, que merece la pena hacerlo, sino que necesitamos compromisos fiables por parte de todos para llegar a esos objetivos».

El primer edil fiñanero explicó al público que «el futuro de la comarca depende de lo que hagamos hoy. La Comarca del Rio Nacimiento tiene un gran trabajo por delante y de ahí que la Mancomunidad de Municipios tenga que ser la que impulse proyectos generadores de empleo, estabilidad, formación, incubadoras de empresas y un largo etcétera. Necesitamos atraer fondos Next Generation y sobre todo, desde la perspectiva de que desde nuestra unión nace la fuerza que necesitamos para llegar a donde haga falta», explicó.

La reapertura de la residencia, abandonada por la Junta de Andalucía tras la pandemia o revertir las consecuencias que han generado los discursos negacionistas del cambio climático, son algunos de los ejes programáticos anunciados por Rafa Montes en su toma de posesión, argumentando que «deberemos afrontar modelos inteligentes para optimizar y aprovechar al máximo los recursos hídricos de manera sostenible, pero garantizando siempre el consumo humano».

«Tendremos que buscar la implicación real de administraciones superiores que vean de una vez por todas que nuestros cultivos no son intensivos, son tradicionales y como tales se merecen una discriminación positiva en todos los aspectos, porque la injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes», concluyó.