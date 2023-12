La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Almería, ha emitido una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua procedente de las redes de distribución en las zonas de La Joya, en el barrio de Pescadería, la pedanía de Castell del Rey --en ambas de la capital-- y los diseminados que se encuentran entre esta pedanía y Aguadulce: zonas del Hotel la Parra, Palmer, Mendoza, Espejo del Mar y la Gruta.

En la resolución emitida, la Delegación Territorial señala que el agua suministrada en dicho municipio no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario para emplearla para la limpieza del hogar y la vajilla ni para el aseo personal.

La decisión llega tras evaluar los valores radionucleidos --radioactividad natural de las aguas subterráneas--, sometidos a vigilancia en aguas de consumo de origen subterráneo y hallar valores superiores, según ha indicado la Administración autonómica en una nota. Este exceso de radiactividad natural se ha localizado en los últimos análisis efectuados por Aqualia.

En la zona de La Joya se ven afectadas las calles Chamberí --desde calle Copo hasta el final de la misma), Frascuelo, Navegante, Camino Barranco, Alisios, San Joaquín, Mesana, Santa Elena, Cuevas, Barranquillo, Gordote, Cuevas de las Palomas, Cuevas Gordote, Salud (Parte Alta), Cuevas de Cjón, Palomas, Deogracia, Potera, Cuevas de San Roque y Reverenda Madre María Micaela (Parte alta, lado par del número 72 y mayores, lado impar del número 97 y mayores) así como la Plaza Anzuelo.

La Junta dispone la obligatoriedad de proporcionar agua apta para el consumo mientras se mantenga la situación, sentido en el que el Ayuntamiento de Almería ha anunciado que este mismo viernes llegará camiones cisterna a La Joya y Castell del Rey. Así, se pondrá a disposición de los vecinos camiones cisterna en diferentes ubicaciones y horario de mañana y tarde para que puedan hacer acopio de agua-

La restricción solo afecta a estas zonas y «no al resto de la ciudad, pues es solo el agua de los Pozos de Bernal la que presenta el problema», han especificado desde el Ayuntamiento. Los núcleos de población antes mencionados se ven afectados al abastecerse únicamente del agua de los pozos, mientras que el resto de la ciudad recibe un alto porcentaje de agua desalada, por lo que el abastecimiento en este caso es seguro.

Bajo nivel del acuífero

Igualmente, han recalcado que la radiactividad detectada tiene «causas naturales», provocada por la radiación que emiten determinados minerales presentes en la roca y el suelo por los que discurre el agua subterránea de los Pozos de Bernal. «Probablemente, el bajo nivel de los acuíferos haya influido en el aumento de estos niveles de radiactividad natural», han advertido.

La calificación de agua no apta para el consumo se mantendrá hasta que los niveles detectados estén por debajo de los límites legales que marca el Real Decreto 03/2023, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, y la Autoridad Sanitaria permita el levantamiento de esta alerta, circunstancia que será comunicada cuando tal hecho ocurra.

Salud ha especificado al respecto que para levantar la prohibición se deberá presentar, por el operador, un plan corrector que minimice la dosis indicativa por debajo del valor paramétrico, su puesta en marcha, y el seguimiento analítico de la misma de al menos tres análisis consecutivos en el plazo de tres meses.

El Ayuntamiento de Almería y Aqualia están analizando posibles soluciones técnicas a medio-largo plazo para poder conectar estas zonas de la ciudad a la zona de abastecimiento de agua desalada, que «incluirían una obra de gran envergadura para instalar una nueva tubería dentro del canal».

De igual modo, el Ayuntamiento, a través de Aqualia, suministrará gratuitamente a los vecinos afectados agua apta para consumo durante el periodo en que se mantenga la restricción. El reparto, que comenzará esta misma tarde, tendrá lugar mediante camiones cisterna.

El reparto de agua se realizará en las ubicaciones y horarios establecidos de forma diaria mientras dure la incidencia, aunque podrían modificarse en los próximos días en función de la evolución del servicio, lo que sería comunicado a los afectados.

Reparto diario sin límite de litros

Se realizará además sin límite de litros por persona, dentro del sentido común, para adaptarse a las necesidades de cada hogar. A pie de cada camión prestará apoyo un trabajador de Aqualia para controlar la cadena sanitaria del suministro de agua y además poder ayudar a aquellas personas que lo necesiten con el llenado de sus garrafas.

En el barrio de La Joya se repartirá agua en la Avenida del Mar con calle Huerta Cadenas de 9,00 a 11,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas. En Castell del Rey, el reparto se hará al inicio de la calle Alfonso XII de 8,00 a 9,00 horas y de 16,00 a 17,00 horas. En el restaurante La Gruta, el agua se distribuirá de 9,00 a 9,30 horas y de 17,00 a 17,30 horas.

En la urbanización Espejo del Mar, se podrá hacer acopio de 9,30 a 10,00 horas y de 17,30 a 18,00 horas. En la urbanización El Palmer, el reparto de agua será de 10,00 a 10,30 horas y de 18,00 a 18,30 horas mientras que, por último, en el hotel La Parra se distribuirá de 10,30 a 11,30 horas y de 18,30 a 20,30 horas.

Para cualquier aclaración o información adicional que precisen, pueden dirigirse a la oficina de Aqualia (calle González Garbín, 32 de la capital) o llamar al número gratuito de Aqualia Contact en el 900814483, disponible las 24 horas todos los días de la semana.