El Museo Casa de los Tiros de Granada abre hasta el 3 de marzo la exposición 'Washington Irving. Fascinación por Andalucía, 1828-1829', una muestra compuesta por 146 piezas, entre las que destacan 43 grabados, 50 libros, 15 dibujos, cinco cartas y 25 objetos variados como tinteros, fotografías o candiles, a través de los que los ciudadanos podrán conocer la vida y la obra del autor norteamericano.

La muestra ha sido inaugurada por el director general de Patrimonio Documental y Bibliográfico e Innovación y Promoción Cultural de la Junta, Mario Martín Pareja, junto con la directora gerente de la Fundación Legado Andalusí, Concha de Santa Ana, y el delegado de Turismo, Cultura y Deporte en Granada, Fernando Egea.

Comisariada por la Fundación Legado Andalusí, la exposición, que podrá visitarse hasta el 3 de marzo de 2024, exhibe piezas que forman parte de sus fondos y de una colección particular, compuestos por obras bibliográficas, grabados antiguos, litografías, fotografías o fotocromos.

Entre estas piezas, ha explicado De Santa Ana, merecen especial atención algunas de las primeras ediciones del escritor estadounidense como 'A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus by Washington Irving' (1828), 'Chronicle of the Conquest of Granada from the Mss. of Fray Antonio Agapidaby Washington Irving' (1829), 'Voyages and discoveries of the Companions of Columbus by Washington Irving' (1831), 'The Alhambra (1832)' o la obra publicada en castellano con el nombre de 'Cuentos de la Alhambra (1833)'.

En su recorrido por la muestra el visitante podrá encontrar grabados originales de poblaciones andaluzas que el autor visitó como Córdoba, Alcalá la Real, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Antequera, Loja, Alhama y Granada, entre otros. También numerosos retratos y fotografías de Irving, desde los 22 años hasta poco antes de morir en 1859, lo que posibilita apreciar el paso del tiempo, su entorno cotidiano y su lado más humano.

«Su fascinación por Andalucía, su peculiar personalidad y su obra escrita, entre la aventura y el romanticismo, entre lo real y lo imaginado, sigue siendo a pesar de los años, toda una fuente de información inestimable que nos permite acercarnos a un mejor conocimiento de nuestra propia historia», ha señalado De Santa Ana.

La estructura expositiva, ha explicado Martín, ofrece la oportunidad de conocer los primeros años y juventud del autor, su llegada desde Nueva York a Andalucía, su estancia en Sevilla, Málaga y Huelva, sus días en la Alhambra, su refugio de Sunnyside y, por último, su regreso a España, así como su proyección internacional. Asimismo, ha resaltado buen momento de esta muestra.

Asimismo, ha destacado la aportación de Washington Irving al conocimiento de Andalucía en el mundo a través de sus obras. En conjunto fueron ocho años los que vivió en España, buena parte, en las diferentes provincias andaluzas, pero sobre todo, en Granada y en la propia Alhambra, que le dieron un gran conocimiento de la realidad, pero también de los cuentos y leyendas de la zona, que difundió a través de sus obras.

Por su parte, Fernando Egea ha señalado el buen momento, previo a Navidad, para abrir una nueva exposición en Granada que hará que los ciudadanos y los turistas se acerquen al Museo Casa de los Tiros y a los fondos de El Legado Andalusí para acercarse a la figura de un gran escritor como fue Washington Irving.