Miles de trabajadores de centros educativos de iniciativa social de Euskadi, 5.000 según cálculos sindicales, se han manifestado este miércoles en Bilbao en el ecuador de las cinco jornadas de huelga convocadas para exigir a las patronales del sector, Kristau Eskola y AICE-IZEA, «contenidos reales» y «avances» en la renovación de su convenio.

En esta tercera jornada de huelga de las cinco previstas hasta este viernes, los sindicatos convocantes de los paros, ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT, han convocado, a mediodía en Bilbao, una manifestación unitaria para los tres territorios vascos como única movilización conjunta para este miércoles.

Al igual que las dos anteriores, los sindicatos han cifrado entre «el 65 y 70%» el seguimiento de la convocatoria entre los 9.000 trabajadores llamados a secundar las movilizaciones y que desempeñan su labor en 200 centros educativos en los que estudian alrededor de 130.000 alumnos.

En declaraciones previas a la manifestación, en nombre de los cinco sindicatos han intervenido la representante de ELA, Miren Zubizarreta, y, por CCOO Euskadi, Javier Legarreta, quienes han valorado de forma «muy positiva» la respuesta por parte de las plantillas a esta nueva movilización.

En primer lugar, ambos han denunciado, además de unos servicios mínimos «abusivos», intentos de vulneración del derecho a la huelga por parte de «numerosos» centros educativos que, a su entender, «están intentando hacer una aplicación fraudulenta de estos servicios mínimos con el fin de frustrar la huelga» y tratando de negar y obstaculizar su derecho a secundar los paros a «muchos trabajadores y trabajadoras».

Tras subrayar que están «completamente abiertos a la negociación» y que las distintas huelgas ya celebradas han contado, en lo que va de semana, «con un gran apoyo», han reiterado su llamamiento a las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA a renovar «cuanto antes» el convenio, caducado desde diciembre de 2021.

Después de recordar que para acordar el anterior convenio, firmado a finales de 2019 y que estuvo 10 años sin renovar, los trabajadores tuvieron que hacer 29 días de huelga, ambos portavoces sindicales han instado a la patronal mayoritaria, Kristau Eskola, a que «la voluntad de negociación que ha expresado públicamente se refleje en la mesa negociadora con contenidos reales».

Sin propuestas

Tal y como han vuelto a remarcar, «transcurridos 9 meses desde la última mesa», las patronales les convocaron a una nueva mesa negociadora para el 27 de noviembre, la última celebrada hasta la fecha, a la que se presentaron sin traer «ninguna propuesta», ha enfatizado Zubizarreta.

Por su parte, Javier Legarreta (CCOO) ha emplazado al Departamento de Educación a que «no se ponga de lado en este conflicto y que tome parte activa en su solución, porque, tal y como ha subrayado, »no es cualquier agente sino que la responsabilidad sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de estos centros es también suya".

Legarreta ha incidido en que de nuevo se ha podido constatar «la incapacidad negociadora de estas patronales, que se pone de manifiesto no sólo ahora, sino que ya viene poniéndose de manifiesto desde 2010, cuando el anterior conflicto» y que, a su entender, no resulta «coherente con una voluntad, verdaderamente negociadora, tal y como proclaman».

En este punto, ha incidido en que, «para existir una negociación tiene que haber, encima de la mesa, un escrito que no sea una hoja en blanco y no propuestas dilatorias, que no resuelven los problemas que, ahora mismo, son acuciantes en el profesorado y sus condiciones laborales, pero que también se hacen extensivas a la comunidad educativa, a las familias y a los alumnos».

El representante de CCOO Educación ha apelado a «tirar de las orejas a una patronal que continuamente constatamos que lo único que hace es dilatar, dilatar y dilatar».

A su juicio, este conflicto «ha de solucionarse ahora, no se puede solucionar de aquí a X meses, por el bien de todos, también de esos alumnos y familias que nos dicen que, realmente, sufren las consecuencias, algo que de lo que somos conscientes».

Tras lamentar que, un día más, «no ha habido ningún avance ni contactos ni emplazamiento a nuevas reuniones», ni desde las patronales ni del Departamento de Educación, los portavoces de los sindicatos convocantes han vuelto a confirmar que, al término de esta nueva tanda de movilizaciones, analizar si habrá que seguir adelante con las movilizaciones y las huelgas porque «no nos dejan otra opción».

Ampas

Preguntados por si creen que, tal y como ocurrió con el anterior conflicto, la movilización de las distintas AMPA de padres de los tres territorios a la hora de presionar al acuerdo, pudiera hacer que tanto Educación como patronales, cambien de postura, ambos portavoces sindicales han asegurado que, por su parte, no tienen «absolutamente ningún problema para explicar las razones de la huelga a las familias, tal y como hacemos a la hora de informarles en los piquetes presentes en los centros».

En todo caso, han recalcado que, por su parte, han percibido que las familias, en general, «entienden la situación y la problemática aunque, evidentemente, les disgusta lo que puede pasar sobre todo en algunos cursos, a los que les puede afectar en mayor medida».

En este punto han querido denunciar lo que han calificado como «ciertas actitudes» por parte de responsables de la administración educativa que, a su juicio, «alientan más o menos la culpabilización hacia los sindicatos de las posibles consecuencias negativas de esta huelga para algunos alumnos, cosa que, de ninguna manera, les parece que sea »una presión aceptable".

Movilizaciones jueves

Para este jueves, las movilizaciones de nuevo se repartirán por las tres capitales vascas, con kalejiras y concentraciones a primera hora de la mañana. A las 11.30 horas se manifestarán en Bilbao desde el colegio Eskolapios, y se concentrarán en San Sebastián - Donostia y Vitoria-Gasteiz, frente a la sede de Kristau Eskola y frente al colegio Jesús Obrero de Egibide, respectivamente.

Las principales reivindicaciones se centran en medidas para aliviar las cargas de trabajo, mejoras para los sectores más feminizados y precarizados, subidas salariales que garanticen el IPC, medidas para mantener los puestos de trabajo y contenidos de Formación Profesional.

Los planes de euskera, los planes de igualdad y los planes para abordar la salud laboral y especialmente los riesgos psicosociales también están en el punto de mira de los sindicatos.