Mazón garantiza el "apoyo absoluto" de la Generalitat a la industria del automóvil: "No puede tener palos en las ruedas"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrado el apoyo «absoluto» de la Administración autonómica a la industria del automóvil en la Comunitat Valenciana y a todo su ecosistema, un sector que ha remarcado que vive un proceso de «retos» y «cambios» a la vez que de «madurez y capacidad de adaptación», un escenario que, según ha defendido, «no puede tener palos en las ruedas» por parte de la propia Administración. «No es una opción», ha remarcado.

Para ello, ha garantizado que la Generalitat va a «poner de su parte» en cuestiones como la fiscalidad o la «simplificación administrativa», con el objetivo de que las empresas del sector no encuentren «una barrera» en estos aspectos. «El proceso para dejar de ser lentos no puede ser lento, tiene que ser exprés, y esa es nuestra obligación, para que la rueda del ecosistema esté lo más engrasada posible (...) Por lo menos, que no molestemos», ha argumentado.

De esta manera se ha manifestado este miércoles el jefe del Consell durante su intervención en la inauguración de la jornada I+DAY 2023, organizada por Ford y que se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València.

Mazón ha reconocido que el sector del automóvil se encuentra actualmente ante un momento de «retos» y de «cambio», con «altos y bajos», pero ha subrayado que lo afronta con «una preparación y capacidad que antes no había tenido». «El ecosistema crece y avanza rápido, pero quiere hacerlo juntos para hacerlo mejor y poder retroalimentarse mejor», ha remarcado, al tiempo que ha hecho hincapié en que el sector es «la base de nuestro tesoro que tenemos que cuidar».

Por ello, ha defendido que la postura de la Generalitat al respecto tiene que ser la de «facilitar las cosas» y para ello ha mencionado la reforma fiscal puesta en marcha por el Consell o la «ambiciosa» estrategia de «simplificación administrativa», que ha incidido que tiene el propósito de dar «un sprint» al «bochornoso laboratorio en que se ha convertido la Administración» y «no entorpecer más» en la concesión de permisos o licencias. «Lo tenemos que hacer rápido, porque los demás lo están haciendo», ha recalcado.

"acelerar" el tránsito hacia la electrificación

En este contexto, Mazón ha alabado al «puntero» sector del automóvil valenciano, del que Ford es «referente», ha afirmado que el mismo ha conseguido «saltar valla tras valla con extraordinaria profesionalidad» y ha apuntado que ahora tiene que «saltar otra valla» que es la del tránsito hacia la electrificación. «Tenemos la obligación de acelerarlo», ha asegurado.

Finalmente, ha puesto en valor la apuesta por la innovación de Ford, como compañía que es la «cabeza visible» del «grandísimo» sector del automóvil valenciano, un proceso que pasa, según ha incidido, por «la prueba-error». Al respecto, ha reflexionado con que «la tolerancia al error» es «uno de los retos que cultural e industrialmente todavía nos faltan».

Por ello, ha abogado por «seguir trabajando» en el ámbito de la «familia estratégica» que constituye la compañía, con la vocación de «estar juntos». «Valencia apuesta por Ford y Ford apuesta por Valencia, y eso es fundamental», ha agregado.

Agradecimiento a dionisio campos: "ha generado escuela"

Por último, el 'president' de la Generalitat ha agradecido al director de fabricación de Ford Almussafes, Dionisio Campos, que se jubilará al finalizar el año después de 34 años en la compañía, su labor durante este tiempo en la planta valenciana y ha alabado su «envidiable» trayectoria. «Entiende la empresa como lo que es: una suma familiar de empresa y trabajadores».

En esta línea, ha destacado que Campos ha abordado «con generosidad» procesos «difíciles y duros» con los trabajadores, «siempre desde el diálogo». «Ha generado una escuela y eso no es habitual», ha puesto en valor. Además, se ha dirigido a Daniel Ruiz, quien sustituirá a Campos, a quien ha «dado la bienvenida» por haber «regresado a casa», al tiempo que ha bromeado con que tiene «depositadas muchas confianzas» en él.