El Gobierno andaluz ha criticado este miércoles la «amenaza» del Ejecutivo central a las comunidades sobre el objetivo de déficit para el año 2024 y ha confiado en que aún haya «espacio para el diálogo».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, se ha pronunciado así tras ser cuestionado sobre el hecho de que la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicara a las comunidades que en 2024 podrían incurrir en un déficit del 0,1%, pero advirtiendo de que si el PP no lo aprueba en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, podría quedar en cero.

Para el portavoz, «no parece lógico que el Estado se quede con un objetivo de déficit de cerca del 3% y a las comunidades autónomas nos deja un 0,1%, porque nos tiene que dejar algo, cuando son las administraciones que soportan prácticamente un tercio del gasto público en España».

Asimismo, ha manifestado que llama poderosamente la atención que la ministra de Hacienda defienda una postura respecto al objetivo de déficit que nada tiene que ver con la que defendía cuando la mayoría de las comunidades autónomas estaban gobernadas por el PSOE.

En este sentido, ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz defiende el «interés general de Andalucía» y si esa postura es compartida por el Grupo Popular en el Senado y, por tanto, va a actuar en «consecuencia, pues también parece lógico y razonable».

«Ahora esa amenaza de esto son lentejas, si las quieres bien y si no las dejas, pues no parece tampoco responsable», ha dicho sobre las manifestaciones de Montero acerca del déficit. Ha lamentado que el «respeto del Ejecutivo al poder legislativo consista en que si no se vota favorablemente aquello que yo quiero, pues directamente lo pagarán duramente las comunidades de ese partido que ha tumbado la iniciativa que yo presentaba».

Fernández-Pacheco ha confiado en que «quede un espacio para el diálogo y la colaboración», y se pueda llegar a un acuerdo con el Estado que permita que las comunidades «estén bien financiadas, que tengamos un objetivo de déficit razonable, que las entregas a cuenta se hagan también en su momento, y que las reglas fiscales se comuniquen con tiempo suficiente para elaborar los presupuestos».

Respecto a que María Jesús Montero haya trasladado a los responsables autonómicos de Hacienda que mantendrá reuniones bilaterales con cada uno de ellos para determinar qué cifra de deuda condonará a cada región, el portavoz del Gobierno andaluz ha manifestado que, sin duda, están a favor del diálogo, y que lo «lógico y razonable» es que si existe un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se debata ahí, en un ejercicio de normalidad democrática.

«Nosotros somos la Junta de Andalucía y atendemos al interés de los andaluces, que no tiene por qué ser coincidente con el interés de otros ciudadanos que viven en comunidades gobernadas por el PP», ha dicho Fernández-Pacheco ante el hecho de que comunidades del PP mantengan otra posición en relación con la quita de deuda, como puede ser el caso de las comunidades de Madrid y la Valenciana. En su opinión, la Comunidad de Madrid «hará lo que tenga que hacer en defensa de los madrileños y la Comunidad Valenciana lo propio en defensa de los valencianos».

Ha insistido en que Andalucía ni pide debates extraordinarios acerca de nada, «sino que hagan por los cauces establecidos» y el foro «más adecuado» hoy en día para debatir acerca del modelo de financiación o del objetivo de déficit entre todas las comunidades y el Estado es el CPFF.

Ha defendido que Andalucía es una región «que está bien gobernada, que hace bien su trabajo, que puede salir a los mercados a financiarse sin ningún tipo de problema, y que tiene contenida su deuda, pero que tiene una reclamación que se está volviendo estructural desde hace ya demasiado tiempo y es que es una región que está extremadamente mal financiada».