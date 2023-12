La socialista Cristina Laborda, nueva alcaldesa de Irun (Gipuzkoa)

Cristina Laborda ha asumido este miércoles la Alcaldía de la localidad guipuzcoana de Irun, tras la renuncia al cargo de su antecesor, José Antonio Santano, por su nombramiento como secretario de Estado de Transportes. La socialista es la primera alcaldesa de la ciudad fronteriza.

La hasta ahora segunda teniente de Alcalde ha tomado posesión del cargo transcurridos los 10 días hábiles establecidos legalmente tras la renuncia presentada por Santano en sesión plenaria el pasado 27 de noviembre. Además, como primer punto del orden del día del Pleno extraordinario ha tomado posesión del cargo de concejal Segio Corchón Arretxe (PSE).

El pleno ha contado con la presencia del ya ex primer edil José Antonio Santano, así como del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, o el diputado foral de Sostenibilidad y secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, entre otros, así como familiares y amigos de la nueva alcaldesa.

Tras la votación y después de recibir el bastón de mando, Laborda, emocionada, ha tomado pronunciado un discurso inspirado en la ciudad de Irun. «Mis principios ilusión, responsabilidad, unidad y nexo: Sí, mi primer y único principio como alcaldesa siempre será Irun. Mi compromiso con Irun es férreo y en esta nueva etapa seguiré sirviendo a mi ciudad con dedicación».

La alcaldesa ha enfatizado «su pasión por Irun y el afán de hacer de ella cada día una ciudad mejor» y ha asegurado que está «rodeada del mejor equipo», al tiempo que ha dedicado unas palabras a su antecesor, José Antonio Santano. «He tenido la fortuna de aprender de ti, del mejor. Casi todo lo que sé en política me lo has enseñado tú. Y eso es un privilegio que pienso exprimir al máximo», ha subrayado.

«Has transformado esta ciudad como pocos imaginaban que pudiera hacerse. Hoy recojo con orgullo y responsabilidad tu legado, al que pienso dedicar todo lo que soy para enriquecerlo y hacerlo crecer, sabiendo que seguiremos trabajando juntos para seguir haciendo de Irun la mejor ciudad del mundo», ha expresado.

Tras afirmar que se siente «muy orgullosa de ser la primera alcaldesa de Irun y la primera nacida en democracia», Laborda ha destacado que pertenece a una «nueva generación que vamos a liderar esta ciudad respondiendo a lo que los tiempos y la sociedad nos piden».

«Igual que muchas otras mujeres, llevo toda mi vida preparándome y esforzándome para cumplir mis sueños. Y os aseguro que nadie me ha regalado nada», ha sostenido, al tiempo que ha reivindicado «el trabajo, el talento y la valía de todas aquellas mujeres que con su dedicación y esfuerzo han conseguido sus sueños» y de las que siguen trabajando por cumplirlos. «No dejéis de hacerlo. Trabajaré sin descanso para que esa mirada de mujer también esté en cada proyecto y en cada rincón de esta ciudad», ha remarcado.

En esa línea, ha afirmado que seguirá trabajando para posicionar a Irun «al máximo nivel y para que siga siendo una ciudad referente en diversos ámbitos» y se ha referido a algunos de los proyectos «de gran envergadura» que el municipio fronterizo tiene por delante.

«Irun va a vivir en los próximos años una revolución con el desarrollo de Via Irun, es una ciudad pujante económicamente, con un sector industrial cada vez más fuerte. Además de proyectos ilusionantes como la rehabilitación de las termas romanas, la segunda fase del CBA o el pabellón multiusos IAM», ha destacado.

Asimismo, ha incidido en su «disposición al diálogo» para señalar que «siempre hemos puesto en valor lo que nos une antes que lo que nos separa. Sigamos con el mismo talante cada día. Os tiendo mi mano para seguir construyendo en positivo, siempre desde el respeto y el diálogo».

«Hoy abrimos una nueva etapa que espero que sea el reflejo de nuestra historia y enlazar todo lo que nos sentimos orgullosos con un futuro que se nos presenta lleno de oportunidades, trabajando conjuntamente con todos los grupos políticos y con toda la ciudadanía», ha manifestado.

Finalmente, Cristina Laborda ha recalcado que el de hoy ha sido «sin duda uno de los días más importantes de mi vida» y ha expresado que se siente «muy orgullosa de ser la primera alcaldesa de Irun, y si como concejala me he dejado la piel, como alcaldesa, me dejaré el alma».

Cristina Laborda (San Sebastián, 1980) entró como concejala del Ayuntamiento de Irun en 1999 a la edad de 19 años. Ha dirigido áreas de gran relevancia en el Consistorio como Bienestar Social, Obras Públicas, Policía local, y en los últimos comicios municipales era la número dos de las listas del PSE-EE. Ha sido parlamentaria vasca (2008-2012) y juntera en las Juntas Generales de Gipuzkoa (2007-2008).

En la anterior Ejecutiva también fue secretaria de Movimientos Sociales, ONGs e Inmigración. Fue Premio fin de carrera 2007 al mejor expediente académico. Tiene la Licenciatura de Humanidades-Empresa y la Licenciatura Historia, ambas por la Universidad de Deusto.

"banquillo socialista"

Al término del pleno, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en declaraciones a los periodistas, ha manifestado que es «motivo de felicidad» el que se haya dado «un relevo» en el Ayuntamiento de Irun.

En su opinión, esto demuestra que el PSE «tiene mucho banquillo y que especialmente sabemos dar los relevos para garantizar, no solo la estabilidad sino el progreso y esa hoja de ruta que permite a los pueblos y ciudades en los que gobiernan los socialistas seguir modernizando y seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía».

Tras mostrar su agradecimiento al anterior alcalde y actual secretario de Estado de Transportes, ha considerado que José Antonio Santano «ha sido una pieza clave en la transformación y en todos los avances que se han producido en las últimas décadas en Irun».

A la nueva alcaldesa, Cristina Laborda, «compañera y amiga, con la que además he compartido parte de mi trayectoria vital y política», le ha deseado «mucha suerte». «Yo creo que es un motivo de tranquilidad poder dar este tipo de relevos en personas, en mujeres de la valía y de la trayectoria política de Cristina. Tengo muy claro que desde luego el Ayuntamiento de Irun queda en las mejores manos», ha concluido.