Ayuso insiste en pedir "coherencia" entre la oposición al tabaquismo y el "blanqueamiento" de drogas como el cannabis

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este miércoles en pedir «coherencia» entre la oposición al tabaquismo, con la que se ha mostrado favorable siempre que no sea «liberticida», y el «blanqueamiento» de drogas como el cannabis.

A su llegada al congreso para jóvenes de la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), Díaz Ayuso ha rechazado la pretensión de la ministra de Sanidad, Mónica García, de imponer nuevas restricciones a los espacios donde se puede fumar, medidas que «no se basan en informes y que tampoco tienen en cuenta el daño económico que pueden causar».

«Lo que pido sobre todo es coherencia, porque veo a muchos gobiernos y autoridades sanitarias que todos los esfuerzos que ponen en marcha contra el tabaquismo, lo que no me parece mal mientras no sea liberticida, como es fumar en tu propio vehículo, no sean sin embargo tan trabajadores para erradicar la utilización y el consumo de muchas sustancias, de todas las drogas y en especial el cannabis, que como se está viendo en tantísimos datos, reportajes, estudios, no deja de crecer el consumo entre menores y a todas las edades, así como también el tráfico de estas drogas», ha subrayado la presidenta.

Tras la polémica por su 'post' en la red social 'X' en la que mostraba imágenes de los efectos de la adicción al fentanilo en Estados Unidos mientras recordaba las normas restrictivas contra el tabaco que imperan en Norteamérica, Díaz Ayuso ha explicado que lo pretendía demostrar era «que en otros muchos lugares del mundo» como éste país y su vecina Canadá, que fueron «los más exagerados contra el tabaco», no hicieron lo mismo «permitiendo que cada vez hubiera más tiendas que blanquean el cannabis y sus usos supuestamente buenos».

«Es decir, que si se está tan exagerado en la lucha contra el tabaco, que se esté contra todas las drogas, porque las drogas sí que son un verdadero problema que están haciendo verdaderos estragos entre todas las generaciones, pero especialmente los menores», ha concluido la presidenta.

La comunidad, dispuesta a colaborar de manera "coherente e inteligente"

Por su parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha indicado que desde la Comunidad de Madrid están dispuestos a colaborar con todas las iniciativas que se llevan a cabo de una manera «coherente e inteligente».

«No se pueden tomar medidas, de repente, pensando en caliente y que no vengan avaladas por informes técnicos o por los servicios médicos competentes. Desde el Gobierno regional nosotros siempre vamos a defender, por supuesto, la salud pública, pero sí que queremos que este tipo de decisiones vengan acompañadas a todos los efectos con informes solventes sobre todo en materia sanitaria», ha subrayado.

Además, ha recomendado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que, dentro de las nuevas consideraciones y decisiones que está tomando, pida opinión también a sectores como son la hostelería y el comercio. «Nos gustaría que les escucharán también porque son los que cada día sacan adelante a miles de familia y para nosotros son sectores muy importantes y fundamentales», ha señalado.

En línea con la presidenta, ha incidido en que «igual que se pretenden estigmatizar en este sentido a los fumadores» les preocupa enormemente «otro tipo de drogas que se consumen actualmente» y para las que no se toman «decisiones específicas». Y es que considera que hay grupos de izquierda «como el que representaba en su momento la propia ministra» que han estado «proporcionando y alentando el consumo o la legalización de alguna sustancias».