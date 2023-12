Aramón ha presentado la campaña de esquí 2023-24, en la que confía en superar los 1,1 millones de esquiadores de la anterior temporada a los que ofrecerá experiencias además de la práctica de deportes de invierno y se plantea el reto de captar usuarios de otros países para ampliar el espectro de clientes.

El director general del grupo Aramón, Antonio Gericó, y el director de Marketing de Ibercaja, Nacho Torre, han presentado la nueva temporada en el Espacio Ibercaja Xplora de Zaragoza.

Nacho Torre ha recordado que el Grupo Aramón se crea en 2002 a iniciativa de Ibercaja y del Gobierno de Aragón con el objetivo de generar riqueza en las zonas de montaña y ha destacado la profesionalidad del equipo gestor.

En rueda de prensa, Antonio Gericó ha subrayado que están con la vista puesta en las condiciones meteorológicas y con la confianza de que el frente frío que llega la noche de este martes permita abrir «cuanto antes» las estaciones de esquí del mayor holding de la nieve de España, que incluye los centros invernales del Pirineo oscense de Formigal, Panticosa y Cerler, y las turolenses de Javalambre y Valdelinares, la última de ellas la única que se ha estrenado esta temporada al abrir parcialmente este pasado puente de la Constitución.

Las previsiones meteorológicas apuntan a que la nevada en cotas altas podría superar el medio metro para alcanza el metro de altura y a lo largo de dos o tres días por lo que la materia prima de este deporte estaría asegurada para abrir al público.

Gericó ha indicado que lo habitual en el Pirineo es esquiar a partir de Navidad y aunque el puente de la Constitución es «tentador» por el número de días que suma con el Día de la Inmaculada, la «naturaleza» suele ofrecer las nevadas copiosas en invierno.

Ahondar en ofrecer una experiencia completa que aborde no solo la práctica del esquí, sino que el esquiador sea partícipe de una vivencia que «le haga llevarse un grato recuerdo y con el ánimo de repetir» es el objetivo de Aramón ha argumentado.

Experiencia

«Experiencia. Una diversión de otra dimensión» es el lema del grupo Aramón que suma la práctica deportiva, junto a la diversión y la experiencia gastronómica, que tiende a ser más elaborada y potenciar sus posibilidades, como sería en el caso de 'Collereta' en Cerler. Otra propuesta son 'Las Mugas', en Formigal, a más de 2.000 metros de altitud, que permiten ver las estrellas y degustar un menú de altura de kilómetro 0.

Entre las mejoras figura la reforma del snowpark de Formigal que además dispondrá de un calendario de eventos musicales y deportivos, como el Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, entre otros.

En Panticosa se puede elegir entre tres rutas de esquí de montaña en una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM).

«Se nos conoce por dirigirnos a un público diverso, tener una oferta plural, joven, moderna que aúna diversión con deporte», ha sintetizado Gericó, quien ha destacado otros de los reclamos del mayor holding de la nieve de España y que reza: «Aramón. Diversión nivel experto».

También se dirigen a los debutantes a los que «piensan que tienen barreras ya sea porque creen que se van a hacer daño o porque no se saben mover en este universo». Para este público la web ofrece consejos y se dan pautas para aprender a esquiar y que «la práctica del esquí ya no sea una excusa para no iniciarse».

Otro ámbito muy trabajado por Aramón son las redes sociales, especialmente Instagram, ya que sus clientes son de un entorno muy digital y la app de Aramón es la tercera más descargada en el ámbito deportivo. Permite desde sacar un forfait a reservar días de esquí o conocer los kilómetros esquiados hasta participar en sorteos. Tiene más de 8.500 usuarios que se han registrado para utilizar todas las herramientas de la app.

En este sentido, Gericó ha manifestado que se generan más de 9.000 contenidos en las redes sociales, que cuentan con más de 180.000 «seguidores reales», además han sido los primeros en abrir cuenta de Tik Tok. Es un modelo que «funciona, tiene cabida en este ámbito de la nieve y la diversión y aunque hemos copiado de las tendencias de Estados Unidos y los Alpes, muchas cosas de las que hacemos se replican en otras estaciones».

Datos

La pasada temporada el grupo Aramón ha generado más de 6 millones de euros de beneficios y la mayoría se reinvierten en mejoras de las estaciones y en innovaciones.

Los precios de los forfaits y distintos tipos de abonos han subido de precio un 6 por ciento sobre la temporada anterior, que es un aumento «muy contenido porque apostamos por la mínima subida frente a un IPC brutal porque queremos seguir siendo competitivos», ha esgrimido Gericó.

Con la máxima de que en Aramón «cabe todo tipo de público», el director general ha comentado que se busca gente joven y de mediana edad que acuda con amigos o en familia porque las propuestas de ocio «son enormes».

Ha reconocido que «faltan» esquiadores internacionales venidos de terceros países y es la apuesta de Aramón porque las estaciones del grupo han alcanzado un «nivel de calidad, que debe ser reclamo para que vengan desde el extranjero».

Gericó ha explicado que en el mercado español hay entre 5 y 6 millones de esquiadores y «no crece», por lo que se tiene que optar por «robarlos» de otros complejos invernales o de abrirse al mercado de Europa. Al respecto, ha informado de que el esquiador europeo no viene solo un fin de semana, sino que «llena períodos entre semana», lo cual resulta «muy atractivo» como empresa.

Canal roya

Finalmente, ha calificado de «estratégico para la supervivencia» el proyecto de unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal a través de la Canal Roya.

Este proyecto está a la espera de que el Gobierno de Aragón presente una alternativa a la idea original y que incluya unos condicionantes medioambientales tras las protestas de las organizaciones ecologistas y de muchos habitantes de la zona.

«El mercado --ha descrito-- es muy competitivo y es vital para sobrevivir y poder captar público internacional porque es un mercado muy competitivo. La posibilidad de unión está ahí y siempre con respeto al medioambiente, que sea sostenible y respetuoso con la naturaleza».

En este contexto ha aportado el dato de que las instalaciones de esquí ocupan el 0,3 por ciento del Pirineo por lo que la práctica de deportes de nieve «no está reñida con la sostenibilidad ni el respeto al medio ambiente de las montañas», ha opinado.