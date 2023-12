Ayuso pide tener en cuenta "peculiaridades" de CCAA al reformar la financiación y no solo el "negocio" nacionalista

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado que cada autonomía «tiene sus peculiaridades», como el «envejecimiento de la población» de Castilla y León o la «densidad de población» de la Comunidad Valenciana o Madrid, y que esto se debe tener en cuenta a la hora de reformar el sistema de financiación.

En declaraciones a los periodistas en el marco de la II Cumbre empresarial Eje Madrid-Valencia, organizada por la Fundación Conexus, ha hecho hincapié en que la Comunidad tiene una «alta densidad de población», que se espera que pueda crecer en un millón más en los próximos años.

«Necesitamos que cuando haya esas reformas de los sistemas de financiación se tengan en cuenta esas peculiaridades. Lo que pasa es que normalmente no es así. La última reforma se hizo para contentar a los nacionalistas», ha denunciado al tiempo que ha criticado que el nacionalismo es «un business, es un negocio», para exigir más y más y vivir del otro".

También ha denunciado que este impulse «más impuestos, más burocracia, más asfixiar a los ciudadanos a las empresas» así como cree «embajadas, redes clientelares, servicios y negociados para utilizar las lenguas cooficiales» con el objetivo de «crear ciudadanos de primera y de segunda para seguir en la poltrona».

«La financiación nunca va a tener solución, y es más, por más que cambiemos las reglas del juego, a la comunidad catalana nunca le va a ir mejor mientras no respeten la libertad de los ciudadanos, mientras no les bajen los impuestos, mientras no fomenten políticas liberales de responsabilidad, de colaboración público-privada y de respeto a la empresa», ha remachado.