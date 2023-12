El cineasta aragonés Alberto Andrés Lacasta ha protagonizado una sesión especial del Festival La Mirada Tabú, en la Filmoteca de Zaragoza. Está inmerso en la presentación del largometraje documental dedicado al artista Manolo Kabezabolo y ha animado a los autores participantes en este certamen a «perseverar», porque su punto de vista «está en el buen camino».

Alberto Andrés Lacasta, como productor, ha recibido tres importantes galardones en la 61ª edición del Festival de Cine de Gijón por 'Los restos del pasar'. En su paso por La Mirada Tabú, ha reconocido que considera que su cine se identifica «plenamente» con «la etiqueta tabú, con estar en el límite, no ser nada complaciente, tocar temas complicados y controvertidos e invitar a la reflexión».

La sesión en La Mirada Tabú ha contado con la proyección de sus obras Reír a carcajadas (Roar with laugther, 2012), Un día en el parque (A day in the park, 2010), The Prelinger family (Out of memory. Chapter 19, 2017), Sebastienne (2021), Ofra & Khalil (2018).

Para Lacasta, esta selección es «significativa», porque explica su origen. «Por un lado, de trabajos de videoarte pensados para verse en museos e instalaciones, y por otro, obras que siguen bebiendo de esa fuente artística pero con narrativa y un pulso retador, para que el público no se acomode», ha comentado.

También ha destacado que la directora del festival La Mirada Tabú, Vicky Calavia, como programadora, «siempre ha estado muy pendiente de estos trabajos y es muy de agradecer y de tenerlo en cuenta».

Programación

Además, la jornada tabú ha contado con la primera de las cinco sesiones en las que se proyectarán los 56 cortometrajes seleccionados a concurso este 2023, y en las que además de España, tiene una destacada presencia Irán, Francia, Italia y México.

Lacasta se ha dirigido a los autores y autoras, a quienes ha aconsejado: «Merece la pena perseverar y ser fieles a vuestras ideas, porque aunque sea una industria difícil, si os están seleccionado en festivales importantes como La Mirada Tabú es porque vuestro punto de vista va por el buen camino».

Sesión ii de cortos a concurso

La próxima cita del Festival La Mirada Tabú, que celebra este año su décimo aniversario, será este sábado, a las 18.00 horas, en la Filmoteca, con la segunda sesión de proyección de Cortos a concurso, y la proyección, a las 20.00 horas, de Blow-Up, de Michelangelo Antonioni (1966, Reino Unido).

María guerra, madrina tabú

La X edición del Festival Internacional de Cortos La Mirada Tabú cuenta con una madrina Tabú que lleva el cine en la sangre, la periodista, crítica de cine y directora de «La Script», María Guerra.

El festival le dedicará una sesión especial el día 15 de diciembre y ella asistirá a la Gala de Clausura y Entrega de Premios, que se celebrará el sábado, 16 de diciembre, a las 19.00 horas, en Caixaforum Zaragoza.

En su programación el festival también recibirá a invitados como Jaume Ripoll, co-fundador de la plataforma Filmin; y Moisés Rodríguez, director y presentador del programa de cine «Secuencias en 24h», del Canal 24h de TVE.

Musica y performance tendrán también un lugar destacado en el programa el día 14 de diciembre, con los documentales «Manolo Kabezabolo», de Alberto Andrés Lacasta, y «Diálogos interrumpidos», de Marc Martínez, documental dedicado a Esther Ferrer, una las artistas españolas más destacadas en el último medio siglo y pionera en el campo de la performance.

La agenda incluye mesas redondas en colaboración con Fundación La Caridad y Asapme, y se extenderá más allá del 16 de diciembre, con exposiciones y eventos como el que se celebrará con la Universidad San Jorge, para contar con la presencia del equipo de «La estrella azul», el 21 de diciembre, a las 19.30 horas, en la sede del Grupo San Valero, en la Plaza Santa Cruz de Zaragoza.