Ayuso dice que sueldo a expresidentes estaría ligado a una labor "consultiva" y que busca sacarlos de un "vacío legal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de «bulo» el sueldo vitalicio que dice Más Madrid que se va a adjudicar a través de la modificación de la Ley de Gobierno y Administración a través de la norma que cambia 15 textos legislativos, ha explicado que la remuneración estaría ligada a una labor «consultiva» y que se busca sacarlos de un «vacío legal»

«No me he puesto un sueldo de 8.500 euros, me lo voy a poner de 30.000 euros, para dos vidas, por si acaso, como si fuera una persona de Podemos», ha ironizado Ayuso en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea a una pregunta de Bergerot sobre las prioridades del Ejecutivo regional.

La mandataria autonómica ha afirmado que la ley «no se ha empezado a redactar» y ha afeado a Más Madrid las viviendas de los 22 ministros, cuando los presidentes de Madrid no tienen residencia oficial ni «sueldos vitalicios» como «el de Cataluña».

«Lo que no podemos hacer es dejar en un vacío legal a los expresidentes de la Comunidad de Madrid si van a formar parte de un consultivo en el que deberían al menos cobrar por participar», ha incidido Ayuso. La ex mandataria autonómica Cristina Cifuentes eliminó en su momento el Consejo Consultivo.

«Nosotros no tenemos una casa de 400 metros cuadrados como su jefa, ni tampoco hemos puesto a dedo 35 altos cargos a dedo investigados por el Supremo», ha lanzado Isabel Díaz Ayuso, quien ha añadido que sus prioridades son --respondiendo a la pregunta original-- fomentar la Sanidad, la Educación o las medidas para el aumento de la natalidad.

Bergerot ve una "ley para beneficiarse a sí misma"

Por su parte, Bergerot ve que lo que está haciendo Ayuso es una «ley para beneficiarse a sí misma» y ha insistido en que aclare cuál será su «paguita vitalicia o sueldo Nescafé» y le ha afeado que «hurte el debate parlamentario» al registrar la modificación pro vía de urgencia.

«¿Es digno estar en contra de la subida del Salario Mínimo Institucional pero luego ponerse un sueldo de 8.500 euros?», ha proseguido la portavoz de Más Madrid.

Sobre las prioridades del Gobierno autonómico ha criticado que esté haciendo «la vida más difícil» a las personas LGTBI al «derogar» de forma fáctica las leyes Trans y frente a la LGTBIfobia y le ha advertido que la eliminación de cuestiones como la sensibilización respecto al colectivo en medios de comunicación o en las escuelas es como «empezaron Hungría, Rusia y Polonia».