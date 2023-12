Azcón aboga por explicar a los jóvenes que la Constitución "no es un regalo que siempre haya estado ahi"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado por partidario de explicar, especialmente a los más jóvenes, que la Constitución «no es un regalo, que no tengamos que cuidar y haya estado ahí siempre porque no es así». Es el resultado, ha añadido, de una transición que ha significado «progreso e incremento de la calidad de vida de todos los aragoneses y españoles y sin Constitución no seguiremos evolucionando y su sufre amenazas iremos hacia atrás y no mejoraremos, sino que se tendrá la posibilidad de empeorar».

«Hay que pensar --ha subrayado-- en hacerla, cada día, mas fuerte porque nos hará mejor a todos como sociedad y como país». A su parecer la mejor forma de celebrar y honrar a la Carta Magna es abrir a todos los ciudadanos el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón para que puedan conocer más de cerca el edificio donde trabajan los consejeros y explicar el día a día. Este edificio se abre en ocasiones emblemáticas, como el 23 de abril, Día de Aragón. «Es enriquecedor --ha opinado-- que la gente tenga la oportunidad de poder venir y les contemos anécdotas e historias que hacen la visita algo más entretenida». En su defensa de la Constitución ha relatado que han sido años de trabajo de todos, de convivencia y reconciliación y tiene que seguir en el centro de la política«. Por ello, ha incidido en que es importante explicar qué es y qué ha significado para España y que no tiene por qué ser siempre así porque »hubo una época en la que a todos nos iba infinitamente peor". Con la gente Azcón ha realizado estas declaraciones en la jornada de puertas abiertas del Edificio Pignatelli en lugar de acudir a Madrid a los actos de conmemoración del 45 aniversario de la Constitución. «Estoy con los aragoneses y he tenido la oportunidad de estar el 12 de octubre y el día de la jura de la Constitución por la Princesa de Asturias». «Soy defensor a ultranza de la Constitución y existía la posibilidad del acudir al acto del Congreso o estar aquí para explicar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón y ha sido más productivo, seguro que habrá años en los que habrá la oportunidad de ir, pero este es mi primer año y quería que fuera simbólico y la mejor forma de celebrar la Constitución es estar con la gente y que conozcan más de cerca al Gobierno de Aragón». Ha añadido que cuando toma la decisión de no ir al acto institucional de Madrid no piensa en Pedro Sánchez, sino en Aragón y ha incidido en que habrá oportunidad de ir a Madrid. «Yo no soy miembro de Bildu, ni Junts, ni ERC. No soy dudoso sobre la defensa de las instituciones de todos y de la Constitución, pero he creído que el primer año como presidente de Aragón y en el que se cumplen 45 años de la Constitución tenía más sentido estar con la gente que quiere visitar nuestro edificio». Ha concluido al abundar en que es «importante estar con la gente, hablar y que digan lo que piensan directamente, sin intermediarios, y ha sido una mañana muy productiva y agradezco a todos los que han venido».